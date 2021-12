Die Polizei hat in Hannover zwei illegale Demonstrationen von Impfgegnern gestoppt. Rund 150 Personen hatten sich am Sonnabend zunächst am Trammplatz formiert. Später tauchten 60 von ihnen erneut am Kröpcke auf. Die Beamten leiteten gegen einen Hildesheimer (39) Verfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung ein.