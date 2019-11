Polizei sucht in Hannover nach einer vermissten 14-Jährigen aus Schleswig-Holstein

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover unterstützt derzeit ihre Kollegen aus Schleswig-Holstein in einer Vermisstensache. Die Beamten suchen nach der 14 Jahre alten Chiara-Neele S.. Das Mädchen ist seit dem 21. Oktober verschwunden. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Jugendliche in Begleitung einer 17-Jährigen aus Hessen in der niedersächsischen Landeshauptstadt aufhalten könnte. Die Ermittler suchen Zeugen. Bislang gibt es keine Hinweise, dass die Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind.

Wird seit heute in Hannover gesucht: Die 14-jährige Chiara-Neele S. Quelle: Polizei

Die beiden Mädchen kennen sich, wie die Polizei mitteilt, aus einem Jugendwohnheim in Schleswig-Holstein. Chiara-Neele S. hatte Ende Oktober ihren Vater in Gießen besucht. Dort war sie zuletzt am 21.Oktober am Bahnhof gesehen worden. Gegen 14 Uhr stieg sie in einen Zug in Richtung Kassel, um von dort weiter zu ihrem Wohnort nach Schleswig-Holstein zu fahren. Dort allerdings ist sie nie angekommen.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass sich die Jugendliche in Hannover aufhalten könnte. Möglicherweise ist sie gemeinsam mit der 17-jährigen Adle E. unterwegs. E. stammt aus der hessischen Kleinstadt Linden und wurde zuletzt am 18. Oktober von Angehörigen in Hannover gesehen.

Chiara-Neele S. ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine schlanke, sportliche Figur. Sie hat braune, zum Teil blond herausgewachsene Haare und trug am Tag ihres Verschwindens eine helle kurze Jeansjacke, einen grauen Kapuzenpulli und eine eng geschnittene Jeans. Zudem hatte sie eine blaugraue Sporttasche bei sich.

Wird ebenfalls gesucht: Adle E. aus der hessischen Kleinstadt Linden. Quelle: Polizei

Die 17-jährige Adle E. ist ebenfalls etwa 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat braune lange Haare und braune Augen. Hinweise zu den beiden Mädchen nimmt die Polizei unter der Nummer (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von tm