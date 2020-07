Polizei sucht mit Foto nach dem Internetbetrüger Sebastian L. aus Hannover

Hannover

Die Kripo sucht nach dem verurteilten Serienbetrüger Sebastian L. aus Hannover. Er soll online Elektroartikel und Werkzeug zum Kauf angeboten, das Geld kassiert, die Waren aber nie verschickt haben. Insgesamt werden ihm mehr als 100 dieser Taten zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Hannover und das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge suchen den 30-Jährigen inzwischen per Haftbefehl.

Der erste Haftbefehl gegen Sebastian L. datiert bereits aus dem Jahr 2017. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben, hat sich die Polizei jetzt entschlossen, ein Foto des gesuchten Betrügers zu veröffentlichen. Die Ermittler erhoffen sich so, Hinweise aus der Bevölkerung zu dem 30-Jährigen zu erhalten.

Könnte sich auch in Italien aufhalten: der Internetbetrüger Sebatsian L. Quelle: Polizei

Das Foto, das die Behörde am Donnerstag veröffentlichte, stammt allerdings aus dem Jahr 2016. Es ist also nicht auszuschließen, dass L. sein Aussehen in den vergangenen vier Jahren verändert hat. Damals hatte der 30-Jährige blonde Haare, war schlank und trug einen Kinnbart. Er ist 1,80 Meter groß und hat grün-blaue Augen. Die Polizei hat zudem Hinweise, dass sich Sebastian L. auch in Italien aufhalten könnte. Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten oder dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Tobias Morchner