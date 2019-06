Polizei sucht vermissten 83-Jährigen aus Hannover-Bult

Hannover

Aus einem Seniorenheim in Hannover-Bult wird seit Sonntagnachmittag ein 83-jähriger Bewohner vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde Franz R. zuletzt gegen 16.30 Uhr in seiner Unterkunft an der Heiligengeiststraße gesehen. Der Senior ist stark dement, orientierungslos und dringend auf Hilfe angewiesen. Die Suche der Polizei verlief bislang erfolglos.

Das Bild des Vermissten. Quelle: Polizei

Franz R. ist 1,70 Meter groß, korpulent, hat schütteres, graues Haar und einen grauen Bart. Er trägt vermutlich eine blaue Jeans, ein Hemd, einen grauen Pullover mit roten Streifen an Kragen und den Ärmeln sowie braune Lederschuhe.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109-3217 entgegen.

Von RND/frs