Die umstrittenen Straßensperren, die Schleichverkehr in Oberricklingen verhindern sollen und den Stadtteil zum Labyrinth machen, werden nun doch nicht abgebaut. Die Polizei sieht Fußgänger und Radfahrer in Gefahr – weil die Zahl der Autos sich vervielfachen könnte.

Polizei warnt: Barrieren in Oberricklingen bleiben jetzt doch

