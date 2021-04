Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr insgesamt zu wesentlich weniger Zusammenstößen und Verletzten in Hannovers Straßenverkehr geführt. Aber: Die Zahl der Fahrradunfälle in der Region ist erneut deutlich gestiegen – auf mittlerweile 2217 Verunglückte.

