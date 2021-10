Polizeibilanz am Küchengarten: Ein Wochenende ohne Gewalttaten

Hannover

Nach den Messerstechereien, Raubtaten und Körperverletzungen der vergangenen Wochen am Küchengartenplatz in Linden-Nord ist es an diesem Wochenende ruhig geblieben. Es gab keine neuen Gewaltausbrüche, nur einige pöbelnde Partygänger und ein beschädigtes Fahrrad.

„An diesem Wochenende haben sich am Küchengartenplatz deutlich weniger Menschen versammelt als in der Vergangenheit“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Martin Richter. Entsprechend musste am Sonntag gegen 1.40 Uhr lediglich eine sechsköpfige Gruppe Betrunkener zur Ruhe ermahnt werden.

Reifen zerstochen

Abgesehen von einer Sachbeschädigung in der Nacht zu Sonnabend gab es keine neuen Straftaten durch Partygänger in Linden-Nord. Gegen 0.30 Uhr hatte ein Unbekannter am Pfarrlandplatz die Reifen eines Fahrrads zerstochen.

Von Britta Mahrholz