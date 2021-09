Hannover

Nachdem die Polizei am Sonntagmorgen etwa 20 Plakate von Fridays for Future am Protestcamp auf dem Trammplatz entfernt hat, hat sich die Behörde nun zu dem Einsatz geäußert. Wie bereits berichtet, war der Auslöser ein Verstoß gegen das Niedersächsische Feiertagsgesetz. Die Aktivisten hatten das Vorgehen der Beamten in den frühen Morgenstunden als unverhältnismäßig kritisiert.

Wie Behördensprecher Michael Bertram auf Anfrage mitteilt, wurde die Beschränkung seit Beginn des Camps Anfang Juli durch die Versammlungsbehörde vorgegeben. „Der aktuellste Bescheid für den Monat September ist der anzeigenden Seite am 30. August zugestellt worden“, so Bertram.

Einsatz angekündigt

Nachdem der Gesetzesverstoß bekannt geworden war, wurden die Aktivistinnen und Aktivisten im Camp erneut auf die Einhaltung hingewiesen. „Dem konkreten Polizeieinsatz am Sonntag gingen Kooperationsgespräche mit der Versammlungsleitung am Freitag und Sonnabend voraus“, sagt Bertram weiter. Auch unmittelbar bevor Beamte die Banner einkassierten, seien die Camp-Mitglieder aufgefordert worden, diese einzupacken. Dem kamen sie nicht nach.

Nach dem Feiertagsgesetz müssen die Aktivisten ihr Banner an Sonn- und Feiertagen zeitweise abnehmen. Quelle: privat

„Schutz der Sonntagsruhe“

Auch das Innenministerium hat nach dem Polizeieinsatz Stellung bezogen. „Das Niedersächsische Feiertagsgesetz dient dazu, den verfassungsrechtlich garantierten Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe zu gewährleisten“, teilt eine Sprecherin mit. Auch entsprechende Banner dürfen deshalb zeitweise nicht gezeigt werden.

„Nach § 5 Abs. 1 Bst. a) sind an Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen während der Zeit von 7 bis 11 Uhr morgens öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Aufzüge, die nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen, verboten. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit wird insoweit eingeschränkt“, so das Ministerium. Ob in dieser Hauptgottesdienstzeit tatsächlich ein Gottesdienst stattfindet, sei unerheblich.

Dass Beamte nach mehrfachen Aufforderungen an die Campbewohner die Transparente vorübergehend einkassierten, entspreche dem „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“. „Ob und inwieweit konkrete Handlungen einzelner eingesetzter Beamtinnen und Beamter darüber hinausgegangen sind, kann seitens des Landespolizeipräsidiums indes nicht bewertet werden“, heißt es aus dem Ministerium.

Klage eingereicht

Die Fridays-for-Future-Aktivisten wollen sich das nicht gefallen lassen – und gehen nun juristisch gegen das Feiertagsgesetz vor. Per Eilantrag und Klage hat sich ihr Anwalt, Detlev Manger, an das Verwaltungsgericht Hannover gewandt. Die Bestimmung zur Abnahme der Plakate sei unverhältnismäßig. Zudem sei keine religiöse Einrichtung in unmittelbarer Nähe, die sich durch die Banner gestört fühlen könne. Mit einer Entscheidung rechnet Anwalt Manger vor dem kommenden Sonntag. Ob die Campbewohner ihre Transparente noch einmal abhängen müssen, wird sich zeigen.

Von Manuel Behrens