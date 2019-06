Hannover

Auf dem Messeschnellweg hat sich am Sonnabend gegen 14 Uhr zwischen den Abfahrten Bischofshol und Pferdeturm ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An dem Unfall waren laut Polizei ein Motorrad und zwei Autos beteiligt. Für die Versorgung des Verletzten musste der Schnellweg in Richtung Norden bis zum Pferdeturm gesperrt werden. In Richtung Süden war wegen des Einsatzes von Rettungskräften der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Unfallstelle. Die Sperrung dauerte mehr als eine Stunde, mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Auch über den Gesundheitszustand der Fahrer sowie möglicher weiterer Insassen in den am Unfall beteiligten Fahrzeuge liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Von Ingo Rodriguez