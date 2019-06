Hannover

Zwei Schüsse, aber offenbar niemand verletzt: Vor einer Shisha-Bar an der Otto-Brenner-Straße in Hannover-Mitte sind am späten Mittwochabend zwei Personengruppen in einen heftigen Streit geraten. Laut Polizei soll dabei ein bislang unbekannter Schütze auch eine Schusswaffe abgefeuert haben. Wenig später fiel ein zweiter Schuss. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung aber offenbar niemand. Die Ermittlungen dauern an.

15 Personen geraten in Streit

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll vor der Shisha-Bar gegen 23.45 Uhr ein Streit zwischen 15 Personen eskaliert sein. Mehrere Zeugen berichten demnach von einem lauten Knall im Verlauf der Auseinandersetzung sowie einem Mann mit einer Schusswaffe in der Hand. Der mutmaßliche Schütze und ein Teil der Gruppe sollen nach dem Schuss in einen Hinterhof neben der Gaststätte gelaufen sein. Dort ist dann laut Zeugen ein weiterer Schuss abgefeuert worden.

Vier Männer festgenommen

Die alarmierte Polizei nahm wenig später in dem Hinterhof vier Männer vorläufig fest: zwei Deutsche mit syrischen Wurzeln, ein Syrer und ein Mann aus Aserbaidschan. Derzeit wird geprüft, ob und wie die vorläufig festgenommenen Männer in die Streitigkeiten verwickelt sind. Unklar ist laut Polizei bislang noch, ob sie nur einer beiden in Streit geratenen Gruppen oder verschiedenen Lagern angehören.

Zwei Handfeuerwaffen in Hinterhof gefunden

Auf dem Hinterhof wurden später von Beamten auch zwei Handfeuerwaffen und mehrere Messer entdeckt. Nach Angaben der Ermittler ist eine der beiden Schusswaffen scharf, die zweite Handfeuerwaffe möglicherweise aber umgebaut und nicht mehr als scharfe Schusswaffe einsetzbar. In den kommenden Tagen sei nun zu prüfen, ob die Waffen möglicherweise schon bei zurückliegenden Delikten zum Einsatz gekommen seien, sagt eine Polizeisprecherin.

Wer hat die Schüsse abgefeuert?

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht nun die Frage, wer die beiden Schüsse abgegeben hat. Weil der zweite Schuss auf dem Hinterhof gefallen sei, bestehe ein großer Verdacht, dass unter den festgenommenen Männer auch der Schütze sei, teilt die Polizeisprecherin mit. Die Ermittler erhoffen sich viel von den laufenden Zeugenbefragungen. Zum Zeitpunkt des Streits war die Shisha-Bar noch geöffnet. Unter den Zeugen seien möglicherweise auch Gäste der Bar, die zur Aufklärung beitragen könnten. Die Polizei hofft, möglichst viele der rund 15 an der Auseinandersetzung und Schießerei beteiligten Personen ermitteln zu können.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez