Polizeigewalt in Hannover? Video zeigt rabiate Festnahme am Dienstag

Die Fahrradstaffel der Polizei Hannover hat am Dienstag in Ricklingen einen Mann auf offener Straße festgenommen. Ein Video zeigt, wie die Beamten den 55-Jährigen rabiat am Boden halten und womöglich auch schlagen. Auf HAZ-Anfrage teilt die Behörde mit, der Verdächtige habe die Ermittler attackiert.