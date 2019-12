Vertreter der Gewerkschaft der Polizei (GdP) demonstrieren am Dienstagvormittag vor dem Landtag in Hannover. Die Polizisten fordern unter anderem eine bessere Bezahlung und Investitionen in Gebäude.

Polizisten demonstrieren am Dienstag in Hannover für bessere Arbeitsbedingungen – so wie hier in Kiel im Jahr 2015. Quelle: dpa