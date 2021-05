Hannover

Fast prophetisch hatte der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete und konvertierte Jude Michael Hans Hönsch am Sonnabendnachmittag auf dem Opernplatz der Polizei gedankt. „Würden wir hier ohne ihren Schutz stehen, dann könnten wir hier keine jüdische Musik spielen und keine israelische Fahne zeigen.“ Keine 30 Minuten später zeigte sich, wie recht er haben sollte.

Palästina-Anhänger wollen Israel-Kundgebung stürmen

Da nämlich setzte sich eine aufgebrachte Menge von Hunderten Pro-Palästina-Anhängern vom Steintor aus in Bewegung und wollte die Pro-Israel-Kundgebung stürmen, lautstark skandierend und Palästina-Fahnen schwenkend. Nur mit einem martialisch auf dem Kröpcke platzierten Wasserwerfer, mit doppelter Polizeikette, berittenen Beamten und mehrfacher Androhung von Zwangsmitteln konnten Einsatzkräfte die wütende Spontandemo stoppen.

Damit hat sich der eskalierende Nahost-Konflikt endgültig seinen Weg nach Hannover gebahnt. Tausende Raketen sind in den vergangenen Tagen auf israelische Städte niedergegangen. Und die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza leidet unter der militärischen Antwort, mit der Israel das Leben seiner Bewohner – jüdischer wie arabischer – verteidigt. Täglich sterben dort Menschen. Und in Hannover bangen die Angehörigen und Freunde beider Seiten mit den Opfern der Eskalation.

Raketen und Vergeltung im Nahen Osten

Als eine „unheilige Allianz zwischen Religiösen auf beiden Seiten“ bezeichnete auf dem Opernplatz Kay Schwegmann-Greve von der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft Hannover den jetzt wieder hochkochenden Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten. Tausende Familien in Gaza litten unter der israelischen Vergeltung. „Aber ich hoffe, dass sie nicht blind Israel verfluchen, sondern ihre eigene terroristische Führung“, sagte Schwegmann-Greve.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler vom Vorstand der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe in Berlin stellte klar, dass das Existenzrecht Israels zur Staatsräson in Deutschland gehöre. „Man kann Kritik an der israelischen Politik haben“, sagte er, „aber kein Staat der Welt kann dulden, dass Tausende Raketen auf seine Bevölkerung abgefeuert werden.“ Genauso wenig wie Deutschland Antisemitismus dulden dürfe. „Es ist schrecklich, dass der Begriff ,Jude’ auf unseren Schulhöfen wieder ein Schimpfwort ist.“

Warnung vor erstarkendem Antisemitismus in der Gesellschaft

Yevgen Bruckmann von Hannovers Liberaler Jüdischer Gemeinde lobte die Anwesenheit von etwa 250 bekennenden Israel-Freunden auf dem Opernplatz „als starkes und wichtiges Zeichen“. Ebenso wie etliche weitere Redner warnte er vor erstarkendem Antisemitismus in der Gesellschaft, der sich allzu oft als Kritik an Israels Politik tarne.

Wie es anders geht, machte Dündar Kelloglu vom Flüchtlingsrat Niedersachsen deutlich. „Ich bin dafür, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgewählt wird“, sagte er, „aber wer Israel bekämpft, der kämpft gegen den einzigen Rechtsstaat und die einzige Demokratie im Nahen Osten.“ Ein Vertreter der Jusos sagte später, dass sich Antisemitismus immer häufiger als Antizionismus tarne. „Geht es gegen Israel, gegen den Schutzstaat jüdischer Menschen, dann sind plötzlich viele Kritiker dabei“, monierte auch Till Ewald vom Bündnis gegen Antisemitismus.

Die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz (CDU) klagte an, dass sich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland wieder Beschimpfungen ausgesetzt sehen und dass es wieder nötig ist, jüdische Einrichtungen in Deutschland zu schützen. Sie kritisierte auch, dass kein Vertreter der Stadt Hannover bei der Veranstaltung auf dem Opernplatz sprach.

Allerdings war die Anfrage offenbar so kurzfristig gekommen, dass keine Zeit mehr blieb: Oberbürgermeister Belit Onay ist derzeit im Urlaub, Bürgermeister Thomas Hermann war in Niedersachsen unterwegs. In Kürze solle es eine gemeinsame Veranstaltung mit der Liberalen Jüdischen Gemeinde geben, war zu hören.

Flaggen-Verbrennen ist verboten

Während es bei der Pro-Israel-Kundgebung auf dem Opernplatz friedlich zuging, hatten die Veranstalter der Pro-Palästina-Demonstration von Beginn an mit einer aufgeheizten Atmosphäre zu kämpfen. Rednerin Roa Jalbout stellte klar, dass es sich zwar um eine Protestaktion gegen die Unterdrückung von Palästinensern in ihrer Heimat handele, dass aber rassistische oder antisemitische Beleidigungen nicht geduldet würden. Die Veranstaltung richte sich weder gegen Juden noch gegen deren Religion. „Wir protestieren vielmehr gegen die Kolonialisierung Palästinas und die Vertreibung von Menschen aus den Häusern im Heimatland unserer Eltern“, sagte Jalbout.

Die Polizei forderte mehrfach zum Einhalten von Abständen auf. Die Versammlungsleitung hatte zudem eingangs ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Verbrennen von Landesflaggen in Deutschland eine Straftat darstellt. „Für solche Aktionen sind wir nicht heute hier zusammengekommen“, sagte ein Redner.

Der Protestmarsch vom Hauptbahnhof zum Steintor verlief zunächst friedlich. Erst als dort die Versammlung gegen 17 Uhr offiziell für beendet erklärt wurde und sich der lautstarke Protestzug in Richtung Opernplatz in Bewegung setzte, drohte die Situation zu eskalieren.

Friedlicher Protest in Linden

Zuvor hatte es am Mittag auf dem Küchengartenplatz in Linden bereits eine ruhige Pro-Palästina-Kundgebung gegeben. Dort distanzierte sich Anmelder Mohamed Alhamel gleich zu Beginn von dem Hass, der sich erneut in Nahost aufbaue und nach Hannover zu schwappen drohe. „Es geht nicht um Religion oder Nationalität“, rief Alhamel auf dem Küchengartenplatz: „Aber jedes Volk hat das Recht, in Freiheit zu leben.“ Gewalt jedoch sei dabei keine Lösung.

„Wir wollen die Gewalt stoppen“, sagte auch Rednerin Rahaf Aljaradet. Eindringlich warb sie für Verständnis für die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung: „Die Welt schaut nur zu.“ Insgesamt war die Atmosphäre rund um den Küchengartenplatz friedlich.

Von Conrad von Meding und Ingo Rodriguez