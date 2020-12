Hannover

Das Disziplinarverfahren der Polizei Hannover gegen den Beamten, der Anfang August auf einer „ Querdenken“-Demo in Dortmund gesprochen hat, läuft nun schon seit fast vier Monaten. Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch (57) hatte sich unter anderem mehrfach als Polizist vorgestellt und seine Kollegen aufgefordert, nicht blind Corona-Befehlen zu folgen. Er sprach von einer aufkommenden zweiten Nazi-Zeit und stellte die Gewaltenteilung in Deutschland infrage. Obwohl die Ausgangslage auf den ersten Blick eindeutig erscheint, gibt es viele Gründe, warum sich die Ermittlungen in die Länge ziehen.

Fritschs Aussagen sind zwar von der Meinungsfreiheit gedeckt, doch durch den Verweis auf seinen Beruf stellte der 57-Jährige eine Verbindung zu seinem Dienstherrn her. Die Direktion zweifelte daher an Fritschs Einstellungen als Polizist und suspendierte ihn umgehend. Seitdem greift ein „stark formalisierten Ablauf“, wie es Behördensprecher Martin Richter nennt.

Viele Dinge ziehen Ermittlungen in die Länge

Grundsätzlich gelte der allgemeine Beschleunigungsgrundsatz, ein Verfahren binnen sechs Monaten zu beenden, sagt Richter. Doch in der Praxis erweist sich das oft als ambitioniert: Anfangs prüft die Direktion, ob sie überhaupt ermitteln wird. In Fritschs Fall dauerte das etwas mehr als eine Woche. Nach der Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, muss der Betroffene darüber informiert werden. „Er ist über seine Rechte zu belehren, und es ist ihm eine maximal einmonatige Anhörungsfrist einzuräumen“, sagt Richter. Erst danach dürfen die eigentlichen Ermittlungen beginnen.

Doch umfangreiche Zeugenvernehmungen könnten die Untersuchungen laut Richter „erheblich verzögern“. Und: „Der Beamte kann in jedem Stadium die Möglichkeit nutzen, das Verfahren aktiv zu gestalten und den Sachverhalt aus seiner Sicht darzulegen.“ Auch die Durchsuchung bei Fritsch Ende August führte zu Verzögerungen – genauso seine neuerliche Rede bei der „ Querdenken“-Demo am 21. November in Hannover. Denn diese wird jetzt ebenfalls ausgewertet.

Verfahren können sich über Jahre ziehen

Unmittelbar vor einer Entscheidung über den Ausgang des Verfahrens – bis hin zum Rauswurf ist alles denkbar – wird Fritsch erneut einen Monat Gelegenheit haben, sich zu äußern. Sollte das Verfahren letztlich mehr als zwei Jahre dauern, hat das auch Auswirkungen auf die Sanktionen: Dann darf der Beamte aufgrund der langen Zeit nicht mehr mit der Härte bestraft werden, die angestrebt war.

Davon ist die Direktion im Fall Fritsch aber noch weit entfernt. Wann die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen allerdings abgeschlossen sind, ist weiter offen. Die Polizei äußert sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht zum aktuellen Stand.

Von Peer Hellerling