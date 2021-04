Hannover

Drei entlaufene Ponys haben am Sonntagvormittag in Kleefeld Aufsehen erregt. Die Tiere waren aus einer Koppel am Hermann-Löns-Park entkommen und trabten über eine Wiese nahe der Alten Mühle. Jogger verständigten die Polizei. Ein Polizeibeamter konnte zwei der Ponys mit Flatterband und einem Strick festhalten, das dritte Pony band eine Beamtin mit ihrer Strickjacke an. Die Tiere blieben unaufgeregt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Pferde bei Therapien eingesetzt werden und an den Umgang mit Menschen gewöhnt sind.

Spaziergänger öffnen offenbar Gatter der Koppel

Beobachter berichten, dass die Besitzerin der Ponys bereits voller Sorge nach ihren Tieren suchte. Die Dame sei mit ihren Ponys im Pferdeanhänger auf der Durchreise nach Dänemark gewesen, erzählt ein Beobachter des Geschehens. Für eine Nacht waren die Tiere auf der Koppel untergebracht.

Offenbar hatten Spaziergänger ein Gatter geöffnet, sodass die Pferde entweichen konnten.

Von Andreas Schinkel