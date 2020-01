Hannover

Zwei Männer, die bei einem Feuerwehreinsatz in Hannover-Badenstedt zwei Polizisten angegriffen haben, müssen ein vierstelliges Schmerzensgeld an die Beamten zahlen. Das entschied das Amtsgericht am Dienstag. Zwar wurde das Verfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte als solches eingestellt, dennoch sollte Wiedergutmachung geleistet werden. Die Angeklagten wollten bei dem Brand im April 2019 ins brennende Gebäude laufen und mussten aufgehalten werden.

„Emotionale Ausnahmesituation“

Hakan I. (47) und Seyhmus S. (45) gaben laut Gerichtssprecher Koray Freudenberg an, sich in einer „emotionalen Ausnahmesituation“ befunden zu haben. Sie hätten geglaubt, in dem Haus an den Ziesenißstraße seien noch Kinder – obwohl sie den Beamten gegenüber noch angegeben hatten, niemand sei mehr im Gebäude. In der angespannten Situation ließen sich die beiden Männer nicht aufhalten und wollten trotz Platzverweises ins brennende Haus.

Das Feuer in der Werkstatt war auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Der Schaden betrug 150.000 Euro. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

I. verpasste zwei Beamten einen Schlag mit dem Ellenbogen und zwei Fausthiebe. S. wiederum griff einen Polizisten an, als die Ermittler I. festhielten. Die beiden Ermittler erlitten durch die Übergriffe Verletzungen im Gesicht. Erst als weitere Beamte eintrafen, entspannte sich die Lage. Beim Brand selbst kam niemand zu Schaden, eine Mutter mit sechs Kindern hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der Schaden am Gebäude betrug 150.000 Euro.

Schmerzensgeld sofort in bar bezahlt

Da die beiden Angeklagten sich noch am Ort des Geschehens und erneut am Dienstag bei Gericht entschuldigten, wurde das Verfahren letztlich eingestellt. „Das geschah in Absprache mit allen Beteiligten“, sagt Freudenberg, „auch mit den beiden Polizisten.“ Damit dennoch ein gewisser Lerneffekt besteht, muss Hakan I. jeweils 500 Euro an die zwei Beamten zahlen und Seyhmus S. weitere 500 Euro an den Polizisten, den er angegriffen hatte. Das Schmerzensgeld wurde noch im Gerichtssaal in bar überreicht.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling