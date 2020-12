Hannover-List - Poller in der Edenstraße: Anwohnerin schimpft und schreibt Brief an Onay

Die Edenstraße – die erste Fahrradstraße in Hannover – kann von Autos nicht mehr durchgängig befahren werden. Das sorgt nicht nur für Freude, sondern auch für Frust bei den Anwohnern. Sie fürchten eine zusätzliche Lärm- und Abgasbelastung in den Nebenstraßen.