Pop-up-Biergarten am Cavallo soll bis zum August bleiben

Hannover

„Das Leben beginnt wieder. Was können wir so machen?“ Das haben sich am Wochenende außer Kimberly Sommer und René Bergmann noch viele andere gefragt. Knapp 500 von ihnen kamen zum gleichen Schluss wie das Paar aus Isernhagen – sie sind am Sonnabend zum Pop-up-Biergarten ins Cavallo am Vahrenwalder Ende der Dragonerstraße gefahren. Die Craft-Beer-Hersteller Mashsee und Nordstadt braut! sowie das Fachgeschäft Craft Beer Kontor waren dabei und zapften ihr selbst gebrautes Bier, für das Catering sorgte das Team der Barprofis.

„Vorfreude war riesig“

„Die Vorfreude auf das Event war riesig. Aufgrund von Corona ist das erst unser zweites Event in den vergangenen zwei Jahren. Es ist toll, dass hier kleinen Pop-up-Ideen eine Bühne geboten wird“, sagt der Inhaber von Mashsee, Kolja Gigla. Begeisterung ist auch bei Chiara Crowder vom Craft Beer Kontor zu spüren: „Es ist eine tolle Abwechslung und viel schöner, als immer nur im Geschäft zu stehen. Es fühlt sich fast wie ein Bierfest an. Wir genießen das sehr.“ Einige ihrer Stammkunden seien auch gekommen. „Es ist total genial, den Gästen wieder die Freude anzusehen“, schwärmt auch Marcel Paschilke vom Cavallo.

Kimberly Sommer und René Bergmann aus Isernhagen im Cavallo. Quelle: Lina Frerichs

Aus Lehrte mit dem Rad da

Die Familie Behrensdorf hat es aus Lehrte in den Biergarten verschlagen. Christoph Behrensdorf ist den weiten Weg mit dem Fahrrad hergekommen. Der 65-jährige braut selbst Bier und kennt daher die Szene: „Es ist sehr schön, dass ich das Bier heute hier trinken kann. Craft Beer ist was besonderes und nicht so ein Massenbier wie es oft in anderen Biergärten angeboten wird.“ Dennoch ist er in Sorge über die Entwicklung der Pandemie nach den Lockerungen der Umgangsregeln, da Corona noch sehr präsent sei. Ähnlich besorgt ist auch der ehemalige Kung-Fu-Weltmeister Michael Möller: „Ich glaube nicht, dass die Lockerungen bleiben. Gerade deswegen bin ich umso glücklicher, heute hier zu sein.“

Chiara Crowder (l.) und Juliana Crowder (r.) vom Craft Beer Kontor an den Zapfhähnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Cavallo finden jetzt bis Mitte August jeweils donnerstags bis sonnabends Veranstaltungen statt. Inhaber Andreas Stein stand das Wochenende über am Grill und zeigte sich sehr zufrieden: „Gestern war es durchgehend voll. Das wird hoffentlich im Sommer so weitergehen.“ Die Kulturgarage unter der Leitung von Markus Keese kümmere sich um das Programm. Normalerweise finden im Cavallo Hochzeiten oder andere große Veranstaltungen statt. Solche Events müssen mit sehr viel Vorlauf geplant werden. Das Projekt des Pop-Up Biergartens sei also die Corona-Lösung, die bei den Besuchern aber super ankomme, sagt Stein. Am kommenden Wochenende finden mehrere Musikauftritte im Cavallo statt.

Von Lina Frerichs