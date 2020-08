Hannover

David Bowie, Michael Jackson, Madonna und weitere Weltstars gibt es derzeit mitten in Hannovers Innenstadt zu bewundern – selbstverständlich nicht echt, sondern als Kunstwerke. Im Café Konrad gewährt der Künstler Stefan Merkt derzeit mit seiner Ausstellung „Musik Box“ einen Einblick in seine Arbeit. Und die ist vor allem eines: ungewöhnlich.

„Stampagnen“ nennt Stefan Merkt seine bunten Collagen aus Briefmarken. Quelle: Katrin Kutter

Kunst mit bunten Briefmarken

Der Wahlberliner experimentiert mit Kunst aus gebrauchten Briefmarken. „Stampagnen“ nennt er seine bunten Collagen. Vor ziemlich genau 31 Jahren entdeckte er zufällig, was für eine kollektive Wirkung Briefmarken haben können: Das Motiv der einzelnen Marke geht in der Masse verloren, neue Muster und Strukturen entstehen. Merkt erschafft zahlreiche Stile mit seiner „Briefmarkenkunst“ – von Pop-Art und Comic bis hin zu Interpretationen abstrakter oder expressionistischer Werke.

Die Kunstwerke hängen nicht im Museum oder in einer Galerie, sondern mitten im Café Konrad. Quelle: Katrin Kutter

Die aktuelle Ausstellung in Dietmar Engel’s Café Konrad zeigt Bilder, die eher der Pop Art zuzuordnen sind. Mit dem minimalen Einsatz von schwarzer Farbe lässt Merkt das Gesicht zahlreicher Weltstars entstehen. Allesamt auf einem bunten Hintergrund aus Briefmarken.

Ausstellung bis Ende des Jahres

Engel kennt Merkt schon seit Jahren. Aus Begeisterung für dessen Kunst ist es erneut zu einer Ausstellung in Hannover gekommen. Ursprünglich bis Oktober geplant, wird diese nun sogar bis Ende des Jahres zu sehen sein.

Popstars wie die Bee Gees sind auf den Bildern zu sehen. Quelle: Katrin Kutter

Engel hat zu vielen der 31 Werke eine kleine Anekdote zu erzählen: ein Konzert von Prince oder ein anderes von Madonna. Ihm liegt sowohl die Kunst als auch die Musik, die Stefan Merkts „Musik Box“ thematisiert, offensichtlich sehr am Herzen. So bemüht sich Engel seit Jahren stetig um verschiedenste Ausstellungen in seinem Café. Und: Es sind nicht bloß die Kunstinteressierten, die die Werke in Galerien oder Museen zu sehen bekommen. Hier, im Café Konrad, ist sie allen zugänglich.

Die Ausstellung „Musik Box“ ist noch bis Ende des Jahres im Café Konrad, in der Knochenhauerstraße 34, zu erleben.

Von Sheila Dierks