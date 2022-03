Hannover

Parken in Verbotszonen, auf Anlieger-Plätzen und in Fußgängerzonen – ein solches Privileg gewährt die Stadt Hannover nur Handwerkern. Doch nach Ansicht der Grünen im Bezirksrat Mitte gibt es immer mehr Luxusautos, bei denen ein Handwerker-Parkausweis an der Scheibe klebt. Wird hier Missbrauch mit den begehrten Genehmigungen getrieben?

Die Stadt Hannover weist das von sich, meint aber, dass aufgrund der Vielzahl der Parkausweise nicht jeder Einzelfall geprüft werden könne. „Insbesondere eine Vorführung aller Fahrzeuge ist nicht möglich, zumal zum Teil 50 Ausweise und mehr für größere Firmen ausgestellt werden, zum Beispiel für die Telekom“, sagt die Stadt auf Nachfrage der Grünen im Bezirksrat.

FDP: Missbrauch dürfte gering sein

Grundsätzlich seien die Parkausweise für Handwerker eine große Hilfe, meint FDP-Fraktionschef und Handwerksmeister Wilfried Engelke. Bei Montagearbeiten müssten Handwerker keine langen Wege zurücklegen. „Der Missbrauch dürfte gering sein und beschränkt sich vermutlich auf den Stadtteil Mitte“, sagt er. Vor allem rund um das Rotlichtviertel hätten Anwohner Sportwagen und Luxuslimousinen mit Handwerker-Parkausweis beobachtet. Diejenigen, die aus solchen Autos stiegen, sähen auch nicht aus wie Handwerker, sei ihm berichtet worden.

Stadt stellt 7000 Ausweise im vergangenen Jahr aus

Rund 7000 Handwerker-Parkausweise hat die Stadt im vergangenen Jahr ausgestellt, etwa 2000 mehr als im Jahr 2020. Wer einen Antrag stellt, muss sowohl die Gewerbeanmeldung vorlegen als auch eine Kopie des Fahrzeugscheins, damit die Stadt überprüfen kann, ob es sich um ein geeignetes Fahrzeug handelt. 533 Euro kostet der Ausweis, der für drei Jahre gültig ist.

Gilt bei der Stadt Hannover als Handwerker-Wagen: Der SUV Porsche Cayenne. Quelle: AP

Auch EDV-Service gilt als Handwerk

Die Stadt merkt hierzu an, dass es sich nicht immer um einen Kastenwagen oder Kombi handeln müsse. Auch EDV-Serviceleistungen gelten bei der Stadt als „handwerksähnliche Tätigkeit“, und hier kämen auch andere Fahrzeugmodelle als die klassischen Kastenwagen zum Einsatz, etwa SUV. „Dass gerade im Innenstadtbereich vermehrt Fahrzeuge dieser Kategorie auffallen, dürfte damit zusammenhängen, dass in den Geschäften, Gastronomien, Arztpraxen und Büros eine Vielzahl von EDV-Systemen eingesetzt werden, die entsprechend gewartet und repariert werden müssen“, meint die Stadt. Diese Dichte finde sich in anderen Stadtteilen nicht.

Sollten aber Zweifel bestehen, dass ein Fahrzeug tatsächlich dem handwerklichen Einsatz dient, lässt sich die Stadt das Gefährt vorführen. Jedoch sieht die Stadt zum Beispiel einen Porsche Cayenne durchaus als geeignet an, weil „das Innenraumvolumen sogar das der meisten Kombifahrzeuge übersteigt.“ Der Preis des Wagens sowie das Image spielten dabei keine Rolle.

Von Andreas Schinkel