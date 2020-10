Posse um Marahrensweg: Satire-Politiker hängen Schild auf – es verschwindet binnen Stunden

Hannover

Schon länger diskutieren Politiker und Anwohner in Döhren-Wülfel hitzig, ob der Marahrensweg einen neuen Namen bekommen sollte oder nicht. Benannt ist er nach August Marahrens (1875 bis 1959), einem früheren Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hannover. Er soll seinerzeit das Regime der Nationalsozialisten in Schutz genommen haben.

Nachdem sich lange nichts bewegte, hat schließlich die Partei „Die Partei“ die Initiative ergriffen. Es wurde eine der für sie typischen Aktionen, die provoziert, die auf dem schmalen Grat zwischen politischer Ernsthaftigkeit und Klamauk balanciert: Die fertigten ein Erklärschild an, nicht unähnlich denen, die die Stadt teisl für andere Straßen anfertigt, aber übertriebener in XXL-Größe. Es darf angenommen werden, dass nicht alle den „Schild“-Bürger-Streich goutierten. Unbekannte ließen das die Erklärtafel binnen kurzer Zeit verschwinden, wie Jan Weinmann, Bezirksratsmitglied der „Partei“ berichtet. Es sei auch nicht wieder aufgetaucht.

Kriegsverherrlichend und antisemitisch

Auf der Legende hieß es, Marahrens „sah in Hitler einen Retter Deutschlands und bejahte 1933 die Machtübertragung an ihn“. Er habe sich kriegsverherrlichend und antisemitisch geäußert und auch nach der NS-Zeit nicht schuldig bekannt.

Bereits vor zwei Jahren hatte der fachlich angesehene, politisch aber durchaus polarisierende „Beirat Wissenschaftliche Betrachtung von namensgebenden Persönlichkeiten in Hannover“ empfohlen, den Marahrensweg umzubenennen. Dagegen hatte sich schnell Widerstand geregt. Die Anwohner wollten „ihren“ Straßennamen behalten und bildeten eine Initiative.

Grüne, Linke und Die Partei scheitern mit Antrag

Im Frühjahr dieses Jahres hatten die Grünen dennoch gemeinsam mit der Linken und der „Partei“ im Bezirksrat beantragt, dass die Straße einen neuen Namen bekommen solle. Die anderen Fraktionen lehnten den Antrag jedoch ab. Man wolle sich nicht über die Meinungen der Anwohner stellen, hieß es damals.

Stattdessen erarbeitete das Gremium eine geänderte Fassung. Darin bat es die Verwaltung, Zusatzschilder zu entwerfen, die auf das kritische Erbe des Bischofs verweisen. Doch auch diese wenigen Zeilen Aufklärung, die von der Erinnerungskultur verfasst worden waren, wurden abgelehnt.

Ähnlicher Fall in Seelhorst

Die Aktion der „Partei“ wurde zwar in der jüngsten Bezirksratssitzung nicht weiter angesprochen, die Bezirkspolitiker stimmten jedoch über einen interfraktionellen Antrag zum Thema ab. Mehrheitlich beschlossen sie, dass Legendenschilder an beiden Straßen gehängt werden sollen. Die Kosten für die drei Schilder, insgesamt 390 Euro, übernimmt der Bezirk. Der Text über August Marahrens stehe bereits fest, heißt es. Er ist aber noch nicht öffentlich einsehbar.

Der Marahrensweg ist nicht der einzige umstrittene Straßenname im Süden Hannovers. Auch der Name Pontenhof in Seelhorst ist historisch vorbelastet. Der Schriftsteller Josef Ponten (1883 bis 1940) hatte einst die Nationalsozialisten unterstützt und einen Treueeid auf Adolf Hitler unterschrieben. Anwohner wollen die Straße aber ebenfalls nicht umbenennen.

Daher soll auch der Pontenhof ein Legendenschild erhalten. Was darauf stehen soll, wollen die Fraktionen in der nächsten Sitzung Anfang Dezember entscheiden. Dann dauert es noch einmal sechs bis acht Wochen, bis die Schilder aufgehängt werden können.

