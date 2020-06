Hannover

Rund 300 Mitarbeiter der Postbank haben am Sonnabend mit einer Menschenkette gegen den geplanten Umzug nach Hameln protestiert. Da das Hochhaus an der Goseriede nächstes Jahr abgerissen wird, muss ein neuer Standort her. Das Geldinstitut gehört zur Deutschen Bank, diese will die 500 Stellen des Callcenters aus Hannover abziehen – aus Kostengründen. Doch die Beschäftigten sind strikt dagegen: Für sie würde sich die Pendelstrecke massiv verlängern und verteuern. Sie fordern ein neues Quartier in der Landeshauptstadt.

„Der neue Standort muss für die Mehrheit vernünftig erreichbar sein“, sagt Rüdiger Kruse vom Betriebsrat der Postbank Hannover. Im Tarifvertrag stehe, dass die Arbeitswege bei Teilzeitkräften nicht länger als 100 Minuten und bei Vollzeitbeschäftigten zweieinhalb Stunden sein dürfen. „Das trifft bei Hameln für 93 Prozent der Belegschaft dann nicht mehr zu“, sagt Kruse. Corinna Bonk aus Celle beispielsweise wäre nach eigenen Angaben künftig fast fünf Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. „Ich würde länger pendeln als ich arbeite“, sagt die 53-Jährige.

„Unverschämt, unsozial und unzumutbar“

Die Menschenkette der 300 Demonstranten führte einmal um das Postbank-Hochhaus an der Goseriede. Quelle: Michael Wallmüller

Laut Verdi-Sekretär Christian Thies bürde die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern rund 20.000 Kilometer Fahrtstrecke im Jahr auf, wenn sie mit dem Auto pendeln. Für die Firma sei das vielleicht günstiger, aber die Mitarbeiter müssten Monatskarten kaufen oder tanken – plus verlorene Lebenszeit. Da viele im Callcenter zudem im Schichtdienst arbeiten, müssten sie bei einem Beginn um 7 Uhr zum Teil schon sehr früh los. Thies: „Das ist unverschämt, unsozial und unzumutbar.“ Am 11. Juni gab es den ersten spontanen Protest gegen die Pläne.

Den Standort an der Goseriede haben alle Beschäftigten bereits abgeschrieben. Aber stattdessen fordern sie, dass innerhalb Hannovers neue Büros gefunden werden. „Am Georgsplatz hat die Deutsche Bank ausreichend Fläche“, sagt Thies. „Macht sie aber nicht, das sei zu teuer.“ Sowohl der Gewerkschafter als auch Betriebsrat Kruse fordern nun, dass eine adäquate Lösung gefunden wird „und die Deutsche Bank keine juristischen Schlupflöcher sucht“. Am Sonnabend kündigten die Beschäftigten bereits an, dass der Kampf weitergehen soll.

Von Peer Hellerling