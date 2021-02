Holtensen

Der Briefträger kommt kurz vor drei. Er winkt durchs Fenster. „Oh, er ist früh dran“, sagt Martina Lichtenfels, springt auf und läuft zum Briefkasten. So genau weiß man nie, wann die Post eintrifft hier draußen in Holtensen bei Wennigsen. Landbriefträger haben viel zu tun. Martina Lichtenfels kommt zurück und breitet lächelnd ihre neuen Schätze auf dem Tisch aus: vier bunte Postkarten. Katya aus Moskau hat geschrieben. Und Maja aus Polen. Und Veerle aus Belgien. Und Alazarina aus England.

Martina Lichtenfels, ein 64 Jahre junges Energiebündel, hat oft Grund zum Lächeln. Sie ist Postcrosserin. 2016 hat sie damit angefangen. Ihre Tochter kam mit einer Tüte an, da stand „Postcrossing.com“ drauf. Martina Lichtenfels schaute nach, was sich dahinter verbirgt, und entdeckte ein weltweites Netzwerk, 2005 von einem portugiesischen Studenten namens Paulo Magalhães initiiert. Er wollte Menschen miteinander verbinden, unabhängig davon, wo sie lebten, wie sie lebten und wie sie aussahen, und er wollte das auf eine schön altmodische Art tun: mithilfe von Postkarten.

60 Millionen Karten verschickt

Das ist ihm gelungen. Heute machen 800.000 Leute aus 200 Ländern mit und haben bisher 60 Millionen Postkarten verschickt. Auch Martina Lichtenfels ist mit Leidenschaft dabei. Sie bekommt (fast) jeden Tag Postkarten. Aber weil ihr das Postkartenschreiben meist noch mehr Freude macht als das Postkartenempfangen, schreibt sie selbst im Schnitt zwei Karten pro Tag. Auch am Wochenende. Ruhetage sind bei der Tätigkeit, anderen Menschen eine Freude zu bereiten, nicht vorgesehen.

„Glückliche Mitglieder“: Screenshot der Postcrossing-Internetseite. Quelle: Bert Strebe

Das Prinzip ist einfach: Man registriert sich auf der Internetseite von Postcrossing, Verkehrssprache ist Englisch. „Aber kleines Englisch reicht, man muss nicht verhandlungssicher sein“, sagt Martina Lichtenfels und grinst, und Leuten, die Deutsch sprächen, dürfe man natürlich auch auf Deutsch schreiben. Man legt ein Profil an und erzählt ein bisschen was über sich selbst, dann klickt man auf „Send a postcard“ – und das System teilt einem eine Adresse von einem anderen Postcrosser irgendwo auf der Welt zu, zudem eine Registriernummer für die Postkarte.

Ganz am Anfang darf man nur eine begrenzte Anzahl von Adressaten ziehen, nämlich fünf, und als Martina Lichtenfels damals zum fünften Mal auf den Adressanforderungsbutton klickte, zog sie ihre Schwester in Frankfurt. Das war ein Zeichen weiterzumachen.

An diesem Tag zieht Martina Lichtenfels die Sopranistin Yayoi aus Tokio. Yayoi mag die „Zauberflöte“ und würde sich über Postkarten mit Pianos und mit Komponisten drauf freuen, wie ihrem Profil zu entnehmen ist.

Kein Kitsch!

In Martina Lichtenfels’ Profil – ihr Nutzername ist „Marlis“, weil „Martina“ schon vergeben war, also hat sie eine Kombination aus Vor- und Nachnamen gewählt – steht, dass sie (bis zur Rente) das Büro eines Ritterguts geleitet hat, es ist das Rittergut Dunau bei Seelze. Man erfährt, dass sie gern liest und Socken strickt und selten fernsieht. Und dass sie selbst Postkarten mit Architekturabbildungen mag, mit Kunst, mit schwarzem Humor.

Und: keinen Kitsch. „I don’t love cute pictures, please excuse me.“ Was ist für sie cute, also süß? „Katzen“, sagt Martina Lichtenfels, sie zieht das Wort ein bisschen in die Länge, und man hört so etwas wie milde Verachtung für das mutmaßlich beliebteste Motiv aller sozialen Medien heraus.

Von Kunst bis Gemüse: Martina Lichtenfels hat schon zahllose Postkarten bekommen. Quelle: Bert Strebe

Man kann sich bei Postcrossing nicht aussuchen, an wen man schreibt. Die Karte wird über die Registriernummer beim Abschicken im System gespeichert, wenn sie ankommt, vermerkt das der Empfänger oder eher die Empfängerin – tatsächlich sind es zu 66 Prozent Frauen, die mitmachen – ebenfalls auf der Internetseite. Man kann die Karte auch einscannen und dazustellen, muss das aber nicht tun.

Oft schreiben die Postkartenempfängerinnen und -empfänger eine E-Mail an die Absender und bedanken sich. Wenn so eine E-Mail auf dem Computer im Kartenhaus von Martina Lichtenfels eintrifft, ist das ihre größte Belohnung: „Die freuen sich immer so!“ Denn die Profi-Postcrosserin aus Holtensen schreibt nicht nur, dass das Wetter schön ist. Sie liest sich genau die Vorlieben und Details aus den Profilen ihrer Adressaten durch und geht darauf ein, bis hin zum Briefmarkenmotiv. Dann fühlt sich ihr Gegenüber ernst- und wahrgenommen.

Jetzt schaut sie erst mal in Yayois Profil nach, welche Postkarten die Sängerin schon bekommen hat. Es gibt es nämlich ein Kartenmotiv mit lauter deutschen Komponisten, die würde gut zu der Dame aus Tokio passen, und Martina Lichtenfels hat sie auch in ihrem Fundus. Im Arbeitszimmer stehen drei Holzkisten mit rund 300 Karten, nach Motiven sortiert. Aber, leider: So eine Karte hat Yayoi bereits einmal bekommen. „Hm“, sagt Martina Lichtenfels.

Ausreichend Vorräte: Martina Lichtenfels hat die Postkarten, die sie verschicken will, nach Motiven sortiert. Quelle: Bert Strebe

Sie findet dann eine andere, mit Noten drauf, das kann Yayoi gleich nachsingen. Manche Leute wünschen sich auch Dinge wie Fotos von Quallen oder Skeletten. Oder Erotisches. „Kein Porno!“, sagt Martina Lichtenfels und guckt ganz kurz ganz streng, aber das eine oder andere leicht Laszive findet sich auch in ihren Kisten. Und sie hat Postkarten, die man nirgendwo kaufen kann, eine Freundin druckt sie ihr, dafür bekommt sie dann gestrickte Strümpfe.

Die Adresse der Empfänger, die die Postcrossing-Seite zeigt, kann man ausdrucken und auf die Karten kleben, das ist praktisch bei chinesischen oder kyrillischen Schriftzeichen. Im Prinzip ist es nicht vorgesehen, dass die Leute sich dann länger hin und her schreiben, aber manchmal entstehen auch Brieffreundschaften, bei Martina Lichtenfels zum Beispiel mit Victoria aus Weißrussland. Und in Holtensen steht ein Bunzlauer Keramikservice im Regal, das hat sie von einer Postcrossingfreundin aus Deutschland bekommen.

Deutschland Spitzenreiter

Die meisten Postcrosser gibt es in Russland, Deutschland steht mit 55.000 auf Rang fünf. Aber die Deutschen sind Spitzenreiter im Versenden. „Das liegt am günstigen Porto“, sagt Martina Lichtenfels, und sie sagt es fast flüsternd, sie will bei der Post keine schlafenden Hunde wecken. Die Dänen, berichtet sie, hätten es besonders schwer, manche von ihren führen über die Grenze nach Deutschland, um die Postkarten dort einzuwerfen, das sei immer noch billiger als das dänische Porto.

Martina Lichtenfels’ erste Karte 2016 ging an Anna in Moskau und war 30 Tage unterwegs. Einmal kam im Spätsommer eine Karte mit Weihnachtswünschen fürs Vorjahr bei ihr an, die hatte 300 Tage gebraucht. Die britische Post, sagt Martina Lichtenfels, arbeite besonders zügig. Im Übrigen sei nach ihrer Beobachtung das Postkartenaufkommen unter Corona gewachsen: „Viele schreiben jetzt auch über ihre Sorgen. Sie schreiben: Ich bin so allein.“ Und derzeit, wo niemand reisen könne, seien touristische Postkartenmotive beliebter als früher.

Eine der Lieblingspostkarten kommt aus den USA

„I do not support D. Trump“: Vorderseite … Quelle: Bert Strebe

… und Rückseite der Karte von Joyce aus den USA. Quelle: Bert Strebe

Eine der Lieblingskarten von Martina Lichtenfels kam 2019 aus den USA. Eine Frau namens Joyce schrieb, dass sie bei Sohn und Schwiegertochter lebe und dass sie „D. Trump“ nicht unterstütze. Schlusssatz: „Pray for peace.“

Joyce war 93 Jahre alt. Da konzentriert man sich auf das Wesentliche.

Von Bert Strebe