Ob „Avengers“, Disneys „Mulan“ oder „Ad Astra“ mit Brad Pitt: Die Designerin Eileen Steinbach entwirft in Hannover Filmposter für die ganz Großen in Hollywood. Was einst als Hobby begann, hat sie längst zum Beruf gemacht – und pünktlich zur Oscar-Verleihung hat sie sich etwas ganz Besonderes überlegt.