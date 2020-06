Hannover

Die Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag zu einem Kellerbrand in die Posthornstraße nach Linden-Mitte ausgerückt. Dort war um kurz nach 11 Uhr Gerümpel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Zwei Männer trugen Rauchvergiftungen davon. Die Posthornstraße verbindet die Stadtteile Linden-Mitte und Linden-Süd, wo es in jüngster Zeit immer wieder zu Kellerbränden gekommen ist. Hängen die Fälle zusammen, wäre das Feuer in der Posthornstraße der sechste Fall der Serie.

Die Feuerwehr war am Donnerstag zunächst davon ausgegangen, es in der Posthornstraße mit einem Dachstuhlbrand zu tun zu haben. Davon sprachen zumindest die ersten Anrufer, die sich in der Leitstelle gemeldet hatten. Vor Ort stellten die Brandbekämpfer fest, dass die Flammen tatsächlich im Keller des Mehrfamilienhauses entstanden waren. Der Rauch war von dort durch das gesamte Gebäude gezogen, sodass es auch aus dem Dachstuhl qualmte.

Zwei Männer mussten von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet werden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Auch eine Katze brachten die Einsatzkräfte unversehrt ins Freie. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Von Tobias Morchner