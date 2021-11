Hannover

Hannovers altes Postscheckamt bekommt bundesweite Aufmerksamkeit. Das „Deutsche Architektenblatt“, Berufspostille der überregionalen Planerbranche, widmet diesem und ähnlichen Gebäuden einen Schwerpunkt unter dem Titel „Bedrohte Riesen“. Überall droht solchen Siebzigerjahre-Monumenten derzeit die Entsorgung, weil sie ungeliebt sind und neuen Entwicklungen im Wege stehen.

Postscheckamt: Abriss oder Umbau?

Das 1973 errichtete Postscheckamt in Hannover soll einem modernen Stadtquartier weichen. Die Immobilienentwickler Baum und Meravis wollen dort 300 Wohnungen und 30.000 Quadratmeter Bürofläche errichten, dazu eine Kita, Handel und Gastronomie, alles nach neuesten energetischen Standards. Die Planung wurde 2019 noch unter Stadtbaurat Uwe Bodemann angeschoben. Doch inzwischen formiert sich immer mehr Widerstand.

Der Abriss solcher Gebäude müsse „zum Tabu werden“, weil ein Umbau oft allein schon unter Klimagesichtspunkten effizienter sei, heißt es in der aktuellen Ausgabe des „Architektenblatts“. Die Fachleute sprechen von grauer Energie. Das ist die Summe der Energie, die zum Aufbau des Gebäudes investiert wurde und die gewissermaßen im Bauwerk gebunden ist. In Betonbauwerken steckt besonders viel graue Energie, weil Zement sehr energieaufwendig in der Herstellung ist.

Debatte um graue Energie

Wird solch ein Gebäude – wie es im Fall des Postscheckamts geplant ist – nach nur 50 Jahren Standzeit abgerissen, ist die Energiebilanz schlecht. Würde die Immobilie hingegen weitergenutzt, kann ihre Energiebilanz besser sein als die eines Neubaus mit Hightechdämmung. Die Stiftung Baukulturerbe rechnet vor, dass „ein 100 Jahre altes Gebäude häufig trotz geringerer Energieeffizienz im Betrieb eine bessere Energiebilanz aufweisen kann als beispielsweise ein neu gebautes Passivhaus“. Dieses habe nämlich „häufig aufgrund der verwendeten Materialien einen hohen Anteil an grauer Energie“ und müsse daher weit länger als 100 Jahre genutzt werden, um die eingesetzte Primärenergie zu rechtfertigen.

Mathias Herter, Chef des Wohnungsunternehmens Meravis, das das Postscheckamtsareal gemeinsam mit der "Baum Unternehmensgruppe" weiterentwickeln will, wundert sich über die Diskussion. „Wir werden dort in Steintornähe Stadtreparatur betreiben und ein Quartier bauen, das höchsten Standards an Energieeffizienz und Qualität entspricht“, sagt Herter. 2019 hatte das Büro Astoc einen städtebaulichen Entwurf mit bis zu zwei möglichen Hochhäusern und drei flacheren Gebäudewürfeln vorgelegt, auf den sich Meravis und Baum mit dem damaligen Baudezernenten geeinigt haben. Auch die Bürgerbeteiligung ist bereits gestartet.

Bürosharing und Skybar

Modernes Wohnen in Innenstadtlage, ein großer Lade-Hub für E-Autos, eine Skybar auf dem Hochhausdach und zeitgemäße Möglichkeiten zum Bürosharing wollen die Projektentwickler an dem Standort umsetzen. „Das wird für Hannover etwas ganz Besonderes“, verspricht Herter.

Man kann Siebzigerjahre-Architektur durchaus umbauen: Die ehemalige Bahnverwaltung vor dem Umbau an der Joachimstraße/Ecke Schiffgraben in Hannover. Quelle: sp.a Schulze & Partner Architektur

So sieht das neue Dienstgebäude Joachimstraße für den Fachbereich Jugend und Familie nach dem Umbau aus. Quelle: Rainer Dröse

Für Niedersachsens Architektenkammer-Präsent Robert Marlow aber gehört der markante Postscheckamtbau auch „zum baukulturellen Erbe Hannovers, mit dem wir sorgsam umgehen sollten“. Wegen des Stadtbildes und der Klimabilanz dürften Abriss und Neubau „erst nach ausgiebiger Prüfung aller Alternativen eine Lösung sein“, sagt Marlow und fordert: „Lassen Sie uns doch an diesem Beispiel deutlich machen, wozu solche Bauten in der Lage sind, die Potenziale heben und es zu einem Gewinn für Hannover machen.“

BUND-Chef lässt Simulation fertigen

Tatsächlich zählen die Siebzigerjahre-Betonmonumente zu den wenig geliebten Bauwerken – nicht nur in Hannover. Um zu demonstrieren, wie solch ein Gebäude auch aussehen kann, hat Gerd Wach, der Regionsvorsitzende im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), das Architekturbüro Vier Linden mit einer Computersimulation beauftragt. Sie zeigt den trutzigen Bau als Wohnhaus mit Balkonen und begrünter Fassade.

Auch Wach verweist auf die Problematik der grauen Energie und plädiert für einen Erhalt des Bauwerks. Immobilienentwickler Herter hat seine Zweifel. „Ein bisschen Grün dran und schon ist das ökologisch – so funktioniert das nicht“, sagt er.

Politik muss entscheiden

Entscheiden muss am Ende die Ratspolitik – denn für jede Veränderung auf dem Grundstück muss der Bebauungsplan geändert werden. Daniel Gardemin, als Grünen-Fraktionschef verantwortlich für die größte Ratsfraktion, will am Ende Fakten entscheiden lassen. „Als Grüne haben wir sehr viel dafür übrig, dass Substanz erhalten wird, aber manchmal ist eben auch Neubau die effizientere Strategie.“

Man kann Siebzigerjahre-Architektur durchaus umbauen: Die Sparkasse am Raschplatz vor der Sanierung, noch mit brauner Fassade. Quelle: sp.a Schulze & Partner Architektur

Die Sparkasse am Raschplatz, energetisch saniert und mit Edelstahlfassade (aus ganz leicht anderer Perspektive, daher mit Bredero-Hochhaus links daneben). Quelle: Philipp Von Ditfurth

Bei städtischen Schulbauten etwa dränge die Ratsmehrheit die Stadt inzwischen, nicht vorschnell auf Abriss und Neubau zu setzen. „Das ist zwar oft einfacher, vor allem wenn man die Arbeiten in Öffentlich-privater-Partnerschaft ausschreiben will.“ Weder ökologisch noch stadtgestalterisch aber sei Abriss zwingend der bessere Weg.

Eine Gegenüberstellung?

„Beim Postscheckamt kann ich mir vorstellen, dass wir eine Gegenüberstellung fordern werden“, sagt Gardemin. Diese müsse eine Energiebilanz über den gesamten Lebenszyklus enthalten, aber auch eine Kosten-Nutzen-Analyse wegen der oft hohen Schadstoffbelastung bei Siebzigerjahre-Bauten und dann natürlich eine Bewertung der Baukultur. „Die an den Brutalismus angelehnte Betonarchitektur gehört zu unserem Erbe“, sagt Gardemin, „was einmal abgerissen ist, kommt nie mehr wieder.“

Atmet den geist der Siebzigerjahre: Der Neubau des Postscheckamts Celler Straße /Ecke Brüderstraße. Das Foto ist vom 10. Februar 1974. Quelle: Thomas Kaiser

Es scheint, als stünden den Plänen für das alte Postscheckamt noch einmal intensive Debatten bevor.

Von Conrad von Meding