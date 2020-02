Hannover

Wenn Schaffner, Lokführer und Bahnpersonal neue Dienstbekleidung bekommen, erregt das einige Aufmerksamkeit. So wie am Montag in Hannover, als das Unternehmen die von Star-Designer Guido Maria Kretschmer entworfene Kollektion vorgestellt hat. Bis Anfang nächsten Jahres sollen alle 43.000 Mitarbeiter der Bahn mit 900.000 neuen Kleidungsstücke versorgt sein.

Entsprechend groß war das Interesse bei der Vorstellung im Hauptbahnhof Hannover: Etliche Kamerateams, Fotografen und Journalisten drängten sich durch den neuen Kleiderfundus, ohne dass Aushängeschild Kretschmar, bekannt aus dem TV-Format „Shopping Queen“, überhaupt vor Ort war. Nach 17 Jahren rangiert die Deutsche Bahn ihre gewohnten blau-roten Uniformen aus. Und die neue Dienstbekleidung steht schon bereit. Seit Januar laufen die Bestellungen, ab August werden Fahrgäste sie im Einsatz sehen – erst im Fern- und zum Jahreswechsel dann auch im Nahverkehr.

„Die alte Kleidung sah aus, als wäre sie zu hundert Prozent aus Polyester“: Expertin Sandra Düwel hat sich die neuen Bahnuniformen angeschaut. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Sind die Schaffner noch zu erkennen?

Modedesignerin Sandra Düwel lehrt an der Hochschule Hannover und hat sich die Präsentation mit der HAZ angeschaut. Sie hat bereits die Dienstkleidung für den Zoo Hannover und das Touristikunternehmen Robinson Club mit entworfen. Auf den ersten Blick fällt ihr sofort auf, dass das knallige „DB-Verkehrsrot“ – wie das Unternehmen diesen Farbton nennt – nicht mehr vorkommt. Bei den alten Uniformen waren Krawatten, Halstücher und Hüte in dieser Farbe gehalten. Stattdessen ist die Bahn auf Burgunderrot und Dunkelblau umgestiegen – diese seien besser kombinierbar, heißt es bei der Bahn. „Da fehlt allerdings ein wenig die Signalwirkung“, sagt Düwel. Es könne eine Weile dauern, bis sich die Fahrgäste an die neuen Farben gewöhnten.

Alt und neu: Während Diana Gasch schon die künftige Arbeitskleidung trägt, hat Andrea Özel noch die alte Uniform. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Vorteile der neuen Uniformen – und was sie kosten

Dabei haben Designer Kretschmar und die Bahn nicht nur eine Uniform in petto: Die Angestellten können sich aus 80 unterschiedlichen Teilen in Größen zwischen XXS und 5-XL ihr Lieblingsoutfit zusammenstellen. Außer Hosen, Sakkos und Steppjacken bietet die Bahn nun auch erstmalig Jeans, Polohemden und Kleider an. Als Düwel das Material in Augenschein nimmt, fällt ihr auf: Die Textilien bestehen zum größten Teil aus Schurwolle. „Das ist gut. Die alten Uniformen sahen aus, als wären sie zu hundert Prozent aus Polyester.“

Zahlen zu den Kosten der Umrüstungsaktion nennt die Bahn nicht. Expertin Düwel geht von mindestens 250 Euro pro Mitarbeiter aus – „wenn man ganz sparsam kalkuliert“, schränkt sie ein. Hochgerechnet wären das rund 11 Millionen Euro insgesamt.

Die Angestellten müssen ein paar Regeln beachten, wenn sie sich ihr Outfit zusammenstellen: Die Kombination darf nicht einfarbig sein, und die Mitarbeiter müssen stets ein Accessoire wie Halstuch oder Krawatte tragen. Mitarbeiter, die sich bei der Auswahl unschlüssig sind, bekommen Hilfe. In Hannover und anderen deutschen Großstädten werden sogenannte Kleidergalerien eingerichtet, in denen die Mitarbeiter die Stücke anprobieren können und von geschultem Personal beraten werden – Styleguides nennt sie die Bahn. „Das ist eine gute Idee. Vor allem Männer tun sich öfter schwer bei der Auswahl“, sagt Mode-Expertin Düwel.

Bahnmitarbeiter durften ihre Dienstkleidung mit Kretschmer entwickeln

Fast drei Jahre lang haben Star-Designer Kretschmer, ein Team der Bahn und rund 60 Schaffner, Kundendienstler und Lokführer die neuen Uniformen entwickelt. Düwel lobt, dass sich die Mitarbeiter von Beginn an in den Prozess einbringen konnten: „Das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Wenn so etwas von oben einfach diktiert wird, kann es sein, dass es nicht so gut angenommen wird.“ Das habe auch Signalwirkung nach außen: „Ein Unternehmen, das wie die Bahn unter Personalproblemen leidet, kann sich so als offener Arbeitgeber präsentieren“, sagt sie.

Da spielt auch Nachhaltigkeit eine Rolle: Die Kleidungsstücke werden laut Bahn unter sozial gerechten und umweltfreundlichen Bedingungen produziert. So erfüllen sie den Standard Made in Green, der vom Hohenstein-Institut vergeben wird. „Für die Außenwirkung ist das ein wichtiger Schritt“, sagt Düwel.

Das Kleiderschrank-Prinzip: Bahnmitarbeiter können sich ihr Outfit künftig selbst zusammenstellen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Warum die Kleidung nicht in Deutschland hergestellt wird

Nicht ganz so leicht sei die Ausschreibung der Produktion gewesen, heißt es bei der Bahn. In Deutschland habe ich sich kein Unternehmen gefunden, dass diese Mammutaufgabe bewältigen könne. Fündig ist man nun in Bulgarien geworden. Düwel: „Das ist schon mal besser als die zweifelhaften Arbeitsbedingungen im asiatischen Raum und der entsprechend aufwändige Transport.“

Zur Galerie Die Bahn hat am Hauptbahnhof Hannover ihre neue Dienstkleidung vorgestellt.

Nachdem Testgruppen die neue Arbeitskleidung bereits zur Probe getragen haben, stellen sich Tausende Mitarbeiter ab August der wohl kritischsten Jury, die man sich vorstellen kann: den Fahrgästen der Deutschen Bahn.

