Hannover

Für viele Schüler in Hannover haben die Weihnachtsferien bereits begonnen. Sie sind am Montag nicht mehr zur Schule gekommen, weil die Landesregierung die Präsenzpflicht aufgehoben hat. Allerdings ist die Situation an den Schulen in der Landeshauptstadt recht unterschiedlich.

Die Grundschule Tiefenriede in der Südstadt war am Montag vergleichsweise gut besucht. Etwa drei von vier Schülerinnen und Schülern sind nach Auskunft der Schule anwesend. „Bei uns ist der Anteil sicherlich etwas höher, da wir eine Grundschule sind und die Kinder sich zu Hause nicht um sich selbst kümmern können“, vermutet Schulleiter Andreas Kathmann.

Niedersachsen: Ferien dauern bis 7. Januar

Vom 20. Dezember an – und damit drei Tage vor Ferienbeginn – können die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreit werden. Einen Anspruch auf Distanzlernen gibt es an diesen Tagen jedoch nicht. Die Ferien sollen wie geplant am 23. Dezember beginnen und bis zum 7. Januar dauern.

Zum Teil bleiben Zweidrittel der Schüler zuhause

In der Sophienschule, einem Gymnasium mit etwa 1040 Schülerinnen und Schülern, hat sich ungefähr ein Drittel abgemeldet. Anders bei der IGS Linden, wo der Anteil laut Schule bei rund 50 Prozent liegt. An der IGS Stöcken sind laut Schulleitung 230 von 860 Schüler im Unterricht. Die restlichen 630 seien durch Antrag freigestellt worden.

Die IGS Kronsberg erwartete am Montag zwei Drittel der Sekundarstufe 2 (Klasse 11 bis 13) in Präsenz. Bei den jüngeren Schülern in der Sekundarstufe 1 ist die Freistellungsquote höher. In einzelnen Jahrgängen wurden mehr als die Hälfte der Schüler vom Unterricht freigestellt.

Klassenarbeiten werden an diesen drei Tagen vor dem eigentlichen Ferienbeginn nicht geschrieben, auch nicht, wenn alle da sind. Sie müssen verschoben werden.

Kritik vom Schulleiterverband

Kritik an der Aufhebung der Präsenzpflicht kommt vom Schulleitungsverband. „Das ist die schlechteste mögliche Entscheidung“, sagte Geschäftsführer René Mounajed. Die Situation sei für Schulen nicht planbar. Die Entscheidung, die die Politiker treffen müssten, werde auf die Eltern abgewälzt.

Von Sahan Halberstadt