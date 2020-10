Hannover

Der kommissarische MHH-Vizepräsident und Ärztliche Direktor Prof. Tobias Welte kann seine Arbeit auf diesem Posten nicht fortsetzen. Nach Informationen der HAZ gelten zwei andere Professoren als Favoriten auf den Posten. Beide kommen aus dem süddeutschen Bereich. Einer ist Chirurg, der andere Internist.

Gute Arbeit zählt nicht

Welte wäre gern im Präsidium geblieben. Aber die Findungskommission des Senats hat offenbar zwei andere Namen auf die obersten Stellen seiner Liste gesetzt. Damit sind die Chancen für den bisherigen Direktor der MHH-Klinik für Lungenheilkunde auf den Posten erheblich gesunken. Dabei wird Welte eine gute Arbeit bescheinigt. Aber das scheint für die Findungskommission nicht das wichtigste Kriterium zu sein.

Welte ist bei den Mitarbeitern der Medizinischen Hochschule äußerst beliebt. Und seine Popularität hat in den vergangenen Monaten noch zugenommen, weil er als Vizepräsident und Ärztlicher Direktor in der ganzen MHH unterwegs war. Das liegt unter anderem an seiner zugewandten Art den Mitarbeitern gegenüber. Er gehe auf die Mitarbeiter zu, helfe bei Problemen und wirke kein bisschen abgehoben, heißt es von Mitarbeitern. Und er verzichte auf innerliche und äußerliche Statussymbole. Dazu kämen weitere Eigenschaften, wie seine hohe fachliche Kompetenz und seine weltweite Vernetzung. „Wenn er nicht mehr Vizepräsident ist, dann ist das sehr bedauerlich für die MHH“, sagte eine Mitarbeiterin.

Auf Wunsch des Ministers eingesprungen

Welte ist seit Mitte März kommissarischer Vizepräsident. Zuständig ist er vor allem für die Patientenversorgung. Er hatte den Posten auf Wunsch von Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) kurzfristig übernommen, nachdem der Minister den bisherigen Vizepräsidenten Andreas Tecklenburg entlassen hatte. Grund für den Rauswurf war die Behandlung des mutmaßlichen Mafia-Mitglieds Igor K., die einen aufwendigen und kostspieligen Polizeieinsatz auslöste.

Dem Vizepräsidenten kommt beim geplanten MHH-Neubau besondere Bedeutung zu. Auch für die andere Vizepräsidentin der MHH, Andrea Aulkemeyer, wird ein Nachfolger gesucht. Der Senat hatte den zum Jahresende auslaufenden Kontrakt mit ihr nicht verlängert. Aulkemeyer ist im Präsidium unter anderem für die Bereiche Personal, Finanzen und Gebäude zuständig.

Von Mathias Klein