Ungehaltene Patienten sind viele niedergelassene Ärzte und ihre Praxisteams seit Monaten gewohnt: Die einen weigern sich, ihre Masken richtig zu tragen, im Frühjahr beschwerte man sich über mangelnden Impfstoff, jetzt wächst die Ungeduld bei Terminen für die schnelle Auffrischimpfung. Das meiste davon muss das Fachpersonal am Tresen abfangen, Anfeindungen nehmen aber zunehmend aggressivere Formen an – und richten sich gezielt gegen Ärzte.

Viele dieser Angriffe auf Mediziner initiieren Impfgegner, die die Impfärzte bundesweit immer häufiger beschimpfen und bedrohen. „Es fängt an mit schlechten und verleumderischen Bewertungen im Internet, sehr hässlichen Mails und bedrohlichen Anrufen“, sagt eine Haus- und Impfärztin aus dem Süden der Stadt. Sie habe den Eindruck, dass normale Ärzte zunehmend ins Visier der Impfgegner rückten. „Noch sind es Einzelfälle, aber eine Hemmschwelle fehlt bei diesen Anwürfen offenbar völlig.“ Auch ein hannoverscher Internist hat bereits unangenehme Post von Impfgegnern erhalten. „Da wird weit unter der Gürtellinie kritisiert, dass wir angeblich gefährliche Vakzine verabreichen.“ Als bedrohlich empfinde er das allerdings bislang nicht, vielmehr als total unangemessen. „So etwas belastet aber durchaus den Arbeitsalltag.“

Der Ton wird rauer

Tätliche Gewalt verzeichnet die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) bei ihren Mitgliedern nicht. „Aggressionen und verbale Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Personal greifen allerdings zunehmend um sich“, sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke. Auch der Hausärzteverband registriert schärfere Töne in den Praxen, allerdings keine Übergriffe. Darüber, inwieweit Ärzte unter Anfeindungen von Impfgegnern leiden, führt die KVN keine Statistiken. Allerdings werde in Medizinerkreisen viel über Übergriffe von Patienten gesprochen. „Das Anspruchsdenken der Patienten ist gestiegen. Eine zunehmende Anzahl von Patienten formuliert klare Forderungen.“ Ungeduldige Patienten, die leicht ausfällig werden, seien an der Tagesordnung, vor allem das Fachpersonal in den Praxen habe unter der übersteigerten Anspruchshaltung der Patienten zu leiden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen, dass sehr viel geschimpft und manchmal auch beleidigt werde. Drohungen seien aber Einzelfälle.

„Das gesellschaftliche Klima wird definitiv auch in Arztpraxen rauer“, sagt Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen. Insbesondere Praxisteams müssten sich ab und an verbal vollkommen unangemessene Töne anhören. „Aber Übergriffe sind mir bislang nicht bekannt.“ In Hannover hatte es zu Beginn des Jahres Anfeindungen gegen eine Praxis gegeben, die nur noch geimpfte Patienten behandeln wollte. Dass immer mehr Impfpraxen pauschal angegangen werden, ist eine neue Dimension des Konflikts.

