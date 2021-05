Hannover

Bis einschließlich Freitag, 21. Mai, werden noch ehrenamtliche Helfer und Helferinnen gesucht, die sich in den vergangenen Monaten besonders engagiert haben. Denn an diesem Tag endet die Vorschlagsfrist für den Leinestern. Die Auszeichnung ehrt alle zwei Jahre besonders engagierte Menschen aus Hannover. Es ist die renommierte Anerkennung für das Ehrenamt vor Ort. Verliehen wird der Preis durch das Freiwilligenzentrum und die Stiftung Sparda-Bank Hannover gemeinsam mit der HAZ. Teilnehmen können engagierte Menschen, die in Projekten gemeinnütziger Organisationen aktiv sind. Zudem können Freiwillige auch vorgeschlagen werden. Einzelpersonen, die keine Anbindung an eine Organisation haben, können leider nicht am Bewerbungsverfahren teilnehmen.

Insgesamt werden die Preisträger und Preisträgerinnen mit 10.000 Euro gefördert. Es ist bereits die siebte Ausgabe der Ehrenamtsauszeichnung. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernommen. Der Leinestern wird wie gewohnt in drei Kategorien vergeben. In der ersten Kategorie geht es um Soziales und Mildtätiges, in der Kategorie zwei geht es um Kunst und Kultur und in der Kategorie drei um Erziehung und Bildung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sind die Preise

Der erste Preis ist mit jeweils 1500 Euro, der zweite Preis mit 1000 Euro, der dritte Preis mit 500 Euro dotiert. Zusätzlich wird in diesem Jahr erstmalig ein Preis für junge Ehrenamtliche im Alter von 18 bis 25 Jahren vergeben. Bewerbungsunterlagen und Kriterien sind online unter www.freiwilligenzentrum-hannover.de/projekte/leinestern zu finden. Einsendeschluss ist Freitag, 21. Mai 2021. Die Preise werden im September übergeben.

Von Jan Sedelies