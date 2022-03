Hannover

Der Ukraine-Krieg macht sich auch bei den Bäckereien in Hannover bemerkbar – nicht nur der gestiegene Getreidepreis dürfte dafür sorgen, dass Brot und Brötchen teurer werden.

Auch Zucker und Kürbiskerne teurer

Der Weizenpreis an der Börse hat sich seit 2020 verdoppelt und legte in den vergangenen zwei Wochen des Ukraine-Kriegs nochmal 60 Prozent drauf, so Claudia Gäbel von der Großbäckerei Göing. Und es geht weiter: „Unser Eierlieferant hat schon eine Preisanhebung angekündigt, weil die Futtermittelpreise angezogen haben.“ Kürbiskerne sind in den vergangenen zwei Jahren um 66 Prozent teurer geworden, Sonnenblumenkerne um 50 Prozent und Zucker um 30 Prozent.

Göing bezieht das Getreide von einem regionalen Partner, der Flechtorfer Mühle bei Wolfsburg. „Um regionale Produzenten zu stärken und aus Gründen der Nachhaltigkeit“, so Gäbel. „Wir versuchen, an anderer Stelle zu sparen, damit wir die Preise für die Kunden halten können.“ Aber es werde immer schwieriger. Denn auch die Mehrkosten wegen Corona (Masken, Tests) lasten auf dem Unternehmen.

Auch Borchers will Preise erhöhen

Auch die Bäckerei Borchers sehe sich aufgrund der gestiegenen Kosten für Energie und Mehl dazu gezwungen, ihre Preise zu erhöhen: „Die Mühle, aus der wir unser Weizenmehl beziehen, hat ihr Mehl noch vor vier Wochen für 38 Euro verkauft, heute sind es bereits 56 Euro.” erklärt der Geschäftsführer Klaus Borchers. Der Kunde merkt davon noch nicht viel: Der Preis für ein Weizenbrötchen werde voraussichtlich nur um circa zwei Cent ansteigen.

Nur große Ketten durch Kontrakte abgesichert

Viele größere Bäckereiketten seien zwar durch feststehende Preise in Form von Kontrakten abgesichert, dies treffe jedoch nur auf rund die Hälfte aller Bäckereien und Ketten zu, erklärt die Geschäftsführerin und Landesbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Bäcker-Innungsverband Niedersachsen/Bremen, Babette Lichtenstein van Lengerich. Der erhöhte Energiepreis sei dabei, aufgrund des hohen Gasverbrauchs beim Backen, sogar kritischer als der erhöhte Weizenpreis.

Die Bäckereikette Göing kann das bestätigen, der bisherige Gaslieferant hat den vereinbarten Kontrakt fristlos gekündigt. Grund: Die vereinbarten Tarife konnten nicht mehr eingehalten werden. Zu stark sei der Gaspreis in den letzten Wochen gestiegen. Für Göing heißt das jetzt: „Wir fallen in die gesetzlich vereinbarte Ersatzversorgung beim regionalen Anbieter Enercity“, so Gäbel. Das allerdings bedeutet eine Vervierfachung der bisherigen Gaskosten. Die Bäckerei benötigt Gas in zwölf ihrer Filialen und in der Hauptproduktion zum Backen und Heizen.

„Preiserhöhung nicht mehr zu umgehen“

Durchschnittlich werde ein Weizenbrötchen sogar bis zu 50 Prozent teurer, schätzt die Innung. Die Preiserhöhungen seien dabei sogar noch vergleichsweise moderat: „Die Bäckereien überlegen sich ganz genau, wie viel sie ihren Kunden zumuten können”, so Lichtenstein van Lengerich. Die Unternehmen hätten zwar immer schon mit schwankenden Rohstoffpreisen zu kämpfen gehabt, durch die Umsatzeinbußen in der Corona-Pandemie seien die Reserven jedoch oftmals aufgebraucht.

