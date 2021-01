Hannover

Tanken ist seit dem Jahreswechsel deutlich teurer als 2020. Im Schnitt dürften Autofahrer schon jetzt für Diesel und Super pro Liter rund 10 bis 12 Cent mehr bezahlen, schätzen Tankwarte in Hannover. Hauptgrund ist die neue CO2-Steuer, die seit dem 1. Januar auf alle fossilen Brenn- und Kraftstoffe anfällt, um sie weniger attraktiv zu machen und den Umstieg auf klimafreundlichere Energien anzuregen.

Daneben lässt die Mehrwertsteuer, die in der Corona-Krise für ein halbes Jahr gesenkt worden war und nun wieder 19 Prozent beträgt, den Preis für Treibstoff steigen. Kunden an Südstädter Tankstellen reagierten am Sonnabend gelassen auf die Erhöhung. „Wenn der Tank leer ist, dann tanke ich“, sagte ein Mittfünfziger, der bei der Nordoel-Tankstelle an der Lindemannallee sein Auto befüllte.

Dabei hatte der Mann mittags noch Glück, denn er musste nur 1,31 Euro für einen Liter Super zahlen. Schon später am Tag lag der Preis dann um fünf Cent höher bei 1,36 Euro – und damit nur noch geringfügig unter dem der unmittelbaren Konkurrenz. Für einen Liter Diesel wurden am Sonnabend 1,22 Euro fällig. Noch am 30. Dezember hatte der ADAC für die Tankstellen in Deutschland einen durchschnittlichen Preis von 1,146 Euro pro Liter Diesel genannt.

Schon deutlich veränderte Preise: Die Tankstelle Nordoel an der Lindemannallee. Quelle: Samantha Franson

Shell wirbt mit extra CO2-Abgabe um umweltbewusste Autofahrer

Auch an der Shell-Tankstelle an der Hildesheimer Straße/Ecke Altenbekener Damm nahmen die Kunden die neuen Preise am Sonnabend eher gleichmütig zur Kenntnis. Ein Mann, der gerade sein Auto befüllt hat, sagt ebenfalls, er tanke, wenn er müsse, und nicht, wenn es besonders billig sei.

Bei Shell können umweltbewusste Autofahrer sogar freiwillig noch 1,1 Cent pro Liter mehr bezahlen und damit aktiv zum Klimaschutz beitragen. Von dem gespendeten Geld unterstützt der Energiekonzern Wald- und Artenschutzprojekte. So könnten Autofahrer die CO2-Emissionen ihres Fahrzeugs gleich selbst ausgleichen, heißt es in einem Flyer, der an Kunden ausgegeben wird.

Bei Shell können Autofahrer für die Umwelt sogar noch freiwillig mehr bezahlen. Quelle: Samantha Franson

Ein Mitarbeiter einer anderen Tankstelle berichtet, dass sich bislang noch kein Kunde über die höheren Spritpreise beschwert habe. Dies liege aber vermutlich daran, dass am Wochenende eher die Freizeitfahrer unterwegs seien, die vielleicht einen Verwandtenbesuch machten. Wenn am Montag die Berufspendler kämen, könnte das anders werden. Dem Tankwart ist es wichtig zu betonen, dass der Löwenanteil beim Spritpreis Steuer und Abgaben seien, der Gewinn für die Tankstellen mache nur einen Bruchteil aus.

Da sich die Preise, die von den Konzernen zentral gesteuert und dann zeitgleich an allen Tankstellen automatisch umgestellt werden, teils täglich bis zu 20-mal änderten, sei es übrigens schier unmöglich, immer den günstigsten Preis zu erwischen, sagt der Fachmann. Es gebe aber auch immer wieder Autofahrer, die grundsätzlich nur für 10 oder 20 Euro tankten, weil sie glaubten, so auf lange Sicht zu sparen. Dies halte er für einen Trugschluss.

Auch Aral hat seine Preise schon angepasst. Quelle: Samantha Franson

Die nationale CO2-Steuer gilt für Verkehr und Heizen – sie soll fossile Energien verteuern und klimaschonende Alternativen voranbringen. Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben, nach Angaben der Bundesregierung steigt der Literpreis bei Benzin um 7 Cent, bei Diesel und Heizöl um 7,9 Cent, Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Dafür sollen Bürger anderswo entlastet werden - so wird etwa die Ökostrom-Umlage, die Bürger mit dem Strompreis zahlen, aus Steuermitteln gesenkt.

Der ADAC rechnet für 2021 aufgrund des zuletzt angestiegenen Ölpreis insgesamt mit noch höheren Benzinpreisen.

Von Saskia Döhner