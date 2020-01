Premiere für den „Kuckuck“: Hannovers Oper zeigt ein Werk für Babys und Kleinkinder

Hannover

Was die Hauptzielgruppe von der Premiere am Freitagvormittag im Lavesfoyer des Opernhauses gehalten hat, lässt sich nicht hundertprozentig ergründen – sie ist altersbedingt schlicht noch nicht sprechfähig. Gemessen an der beobachteten Resonanz lässt sich aber vermuten, dass „Kuckuck“, die erste sogenannte Babyoper in Hannover für die Allerjüngsten im Alter bis zu 18 Monaten, ein Erfolg war. „Es ist sehr gut gelaufen“, sagt auch Friederike Karig, die die Inszenierung verantwortet.

Es sei der ausdrückliche Wunsch von Intendantin Laura Berman gewesen, ein Stück für die Babys zu entwickeln, erklärt Karig. Ziel der Oper sei es, sie neugierig auf Klänge zu machen. „Es ist aber natürlich auch eine Art von Nachwuchsarbeit“, erklärt sie.

Stück dauert 30 Minuten

„Kuckuck“, das mithilfe der Stimmkünstlerin Shelley Hirsch aus New York entwickelt wurde, ist kein abendfüllendes Werk, es gibt auch keine Arien zu hören. In dem knapp 30 Minuten langen Stück erzeugen die Darsteller Clara Nadeshdin, Veronika Rabek und Pawel Brozek mit ihren Stimmen und mit Klangkörpern eine Geräuschwelt aus Lauten, Melodien und Klangbausteinen. Schauplatz ist der Wald und damit die Heimat des Kuckucks, den thematischen Rahmen geben die vier Jahreszeiten.

„Ganz wichtig ist das Bühnenbild. Es soll einladend sein, einfach und bunt“, erklärt Karig. Es gibt Kissen zum Sitzen und zum Spielen, bunte Stoffteppiche, und als Bäume kann man sich vier Sonnenschirme denken, teils mit Klanginstrumenten behängt. Vor der Premiere hat das Team das Stück testweise Kindergartenkindern vorgeführt.

Kein Kind weint, keines schläft ein

„Dass auch einmal ein Kind weinen könnte, war uns bewusst“, sagt Clara Nadeshdin. War aber gar nicht so. Bis sich die Darsteller zum ersten Mal regten, machten die Kinder das, was sie in diesem Alter eben tun: Krabbeln, Dinge aufheben, Spielzeuge zeigen, im Schoß von Vater oder Mutter sitzen. Mit Beginn des Stücks hatten Nadeshdin, Rabek und Brozek sofort die Aufmerksamkeit ihres speziellen Publikums. Wer sehen will, wie groß Kinderaugen werden können, kann es im „Kuckuck“ erleben. Die Spannung hielt. Kein Kind hat geweint, und eingeschlafen ist auch keines.

„Das hat sich gelohnt, es ist nett gemacht“, sagt Oliver Syrieyx, der mit seinem 11 Monate alten Sohn Moritz gekommen war. Der hat sich das Stück geduldig angesehen. Hinterher war dann aber doch wieder das Spielzeug-Ei aus Holz interessant.

Für jede Aufführung von „Kuckuck“ stehen 70 Karten zur Verfügung, wobei jedes Baby höchstens von zwei Familienmitgliedern begleitet werden darf. Die Tickets kosten acht Euro. Es gibt eine Abstellfläche für Kinderwagen und Wickelmöglichkeiten. Was es nicht mehr gibt, sind Karten für die ursprünglich sechs Termine – sie sind ausverkauft. Für eine Zusatzveranstaltung am 26. Januar stehen noch Plätze zur Verfügung. Die Oper plant weitere Zusatztermine im Februar und möglicherweise auch noch im März. Sie rät, sich im Internet unter www.staatsoper-hannover.de zu informieren und dort auch gleich zu buchen.

Von Bernd Haase