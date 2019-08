Hannover

Warum nur ein mobiles TV-Studio, wenn man zwei haben kann? Im neuen Übertragungswagen von TVN Mobile Production, einem Tochterunternehmen der Madsack Mediengruppe, ist genug Platz für zwei komplette und von einander unabhängige Produktionsstudios für TV-Livesendungen. „Ü6“ ist der Name für den Neun. Und er klingt geradezu brav für einen 11 Millionen teuren Boliden, dessen Ausstattung und Möglichkeiten Weltspitze sind.

“Regie Blue“ ermöglicht es hochwertige Fernsehproduktionen zu koordinieren. Quelle: Moritz Frankenberg

„Regie Yellow“

Je 13 Arbeitsplätze bieten die beiden Studios im „Ü6“. Platz für Regisseure, Redakteure, Cutter, Zeitlupenoperatoren, Grafiker, Toningenieure, Produktionsleiter, Kooprdinatoren, technisches Personal. „Es ist der Größte Übertragungswagen, der weltweit auf dem Markt ist“, sagt TVN-Herstellungsleiter Frank Beekmann.

Geht noch mehr? Ja, denn der „Ü6“ geht nicht gern allein auf Reisen. Im Konvoi folgt ein Rüstwagen von ebenfalls beeindruckender Größe. Darin befindet sich ein weiteres Studio und ein mobiles Lager für Kameras, kilometerweise Kabel, Bildschirme – was alles so nötig ist, um etwa packende Livebilder von Fußballplätzen zu liefern.

“Regie Yellow“ bietet einen Schnittplatz für Cutter mit der neuesten Technik. Quelle: Moritz Frankenberg

So wird es auch bei der Feuertaufe des „Ü6“ sein. In wenigen Tagen geht das mobile Multistudio auf Achse – nach Belfast. Dort kommt es bei Übertragung des Fußballländerspiels Nordirland-Deutschland zum Einsatz. Wenn Jogis Jungs dann hoffentlich nach 90 Minuten auf dem Platz und die am TV-Gerät im heimischen Sofa einen Sieg bejubeln, dürfte (mit etwas zeitlichem Abstand) auch im Übertragungswagen gefeiert werden: die gelungene Premiere im weltweit größten und modernsten mobilten TV-Studio – made by Madsack.

Die Slow-Motion-Arbeitsplätze ermöglichen Zeitlupeneffekte. Quelle: Moritz Frankenberg

Von Jonas Hartwig