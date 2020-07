Premiere im Rathaus: Jetzt suchen „Headhunter“ Führungskräfte für die Verwaltung

Hannover

Seit vielen Monaten bleiben zwei Schlüsselstellen in der Stadtverwaltung unbesetzt, im Fachbereich Jugend und Familie sowie im Bauamt. Zudem sucht die Stadt aktuell eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die scheidende Chefin der Sportverwaltung. Hat die Stadt Hannover Probleme, Führungskräfte zu finden? Verwaltung und Personalrat verneinen das. Dennoch wächst der Unmut in der Ratspolitik.

CDU : Führungskräfte kommen nicht nach Hannover

So könne es nicht weitergehen, heißt es aus der SPD-Ratsfraktion. Die langen Vakanzen im Fachbereich Jugend und Familie sowie im Bauamt verursachen bei den Genossen Kopfschütteln. Die CDU sieht das ähnlich. „Und die Fehler bei der Besetzung der Dezernentenstellen haben auch nicht dazu beigetragen, dass qualifizierte Führungskräfte nach Hannover kommen“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Damit spielt er darauf an, dass sich die Besetzung der Dezernentenposten für die Bereiche Bauen, Soziales und Personal verzögert, weil die SPD einen Kandidaten als Baudezernenten vorschlug, den Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ablehnte.

Verwaltung beauftragt zum ersten Mal einen Headhunter

Die Stadtverwaltung hat jetzt für rund 30.000 Euro eine Beratungsfirma („Headhunter“) beauftragt, die nach geeigneten Kandidaten für die Leitung des Jugend- und Familienbereichs Ausschau halten soll – ein bisher einmaliger Vorgang bei der Suche nach städtischen Führungskräften. Der Fachbereich gilt mit rund 2225 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von rund 430 Millionen Euro als einer der größten im kommunalen Vergleich in Deutschland.

SPD und CDU werfen der Stadtspitze vor, nicht genügend Eigeninitiative zu zeigen. Drei Mal sei die Stellenanzeige veröffentlicht worden, aber eine qualifizierte Bewerbung blieb aus, moniert ein führender Genosse. Da hätte die Stadt ihre eigenen Netzwerke und auch die der Parteien in Anspruch nehmen können. Aus der CDU heißt es, dass die Stadt gar nicht „vernünftig vernetzt“ sei und nur auf öffentliche Stellenanzeigen vertraue. Zudem vermissen die Christdemokraten ein stadteigenes Konzept zur Entwicklung von Führungskräften.

Die Stadt verweist auf den Corona-Lockdown, der das Verfahren verzögert habe. Erst seit dem 1. Januar sei die Stelle vakant, weil die Stelleninhaberin in den Ruhestand ging. Tatsächlich ist der Leitungsposten bereits seit mehr als einem Jahr faktisch unbesetzt – aus Krankheitsgründen.

Konkurrenzklage verhindert Besetzung im Bauamt

Anders liegt der Fall im Bauamt. Dort ist die Stelle des Chefplaners, zugleich Stellvertreter des Baudezernenten, seit eineinhalb Jahren vakant – aber nicht weil es zu wenig Bewerbungen gab. Dem Vernehmen nach war das Interesse groß, und die Stadt hatte mit dem Braunschweiger Stadtplaner Thorsten Warnecke auch einen aussichtsreichen Kandidaten gefunden. Doch dann hagelte es mehrere Konkurrenzklagen von einer Mitarbeiterin des Bauamts, die sich übergangen fühlte.

Jetzt deutet sich nach Informationen der HAZ an, dass die Stadt den Chefplaner-Posten kurzfristig besetzen will und eine gerichtliche Auseinandersetzung in Kauf nimmt. „Die Frage ist, wobei der größere Schaden entsteht: Wenn die Stelle weiterhin unbesetzt bleibt oder wenn die Stadt vor Gericht unterliegt“, heißt es aus der Ratspolitik. Letzteres sei aber nahezu ausgeschlossen.

Stadt: Tarifvertrag setzt enge Grenzen bei Vergütung

Die Stadt hält sich mit offiziellen Stellungsnahmen zurück, zu laufenden Verfahren wolle man sich nicht äußern. „Grundsätzlich läuft die überwiegende Zahl der Stellenbesetzungsverfahren reibungslos“, teilt Stadtsprecher Felix Weiper auf Nachfrage der HAZ mit. Die Suche nach neuen Kräften im pädagogischen und technischen Bereich gestalte sich aber bisweilen schwierig. Das liege daran, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst enge Grenzen für die Vergütung setze.

Geringe Bezahlung dürfte bei der Suche nach einer Fachbereichsleitung keine Rolle spielen. Sowohl der Posten im Fachbereich Jugend und Familie als auch die Planerstelle im Bauamt werden nach der Besoldungsgruppe B2 vergütet, das entspricht einem monatlichen Grundgehalt von etwa 7400 Euro. „Auch zeichnet sich ab, dass es insgesamt eine geringer werdende Bereitschaft potenzieller Kandidaten gibt, die berufliche Entwicklung mit einem Wohnortwechsel zu verbinden“, sagt Weiper.

Von Andreas Schinkel