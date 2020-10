Premiere mit Ehre: Erstmals bekommen nur Frauen die Stadtplakette

Hannover

Die hannoversche Stadtplakette wird seit 1959 vergeben, nun bekommen zum ersten Mal in einem Jahr nur Frauen diese Ehrung. Der Verwaltungsausschuss hat am Donnerstag entschieden, für das Jahr 2020 Régine Aniambossou, Rita Girschikofsky, Ruth Gröne und Almut Maldfeld auszuzeichnen. Bislang ist geplant, dass Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Plaketten am 19. November im Kuppelsaal verleiht. Unter welchen Bedingungen, wird maßgeblich von der Corona-Entwicklung beeinflusst.

Alle vier Frauen verbindet, dass sie seit Langem im ehrenamtlichen Bereich engagiert sind. Régine Aniambossou ist Vorstandsmitglied von „baobab – zusammensein“ und setzt sich der Stadt zufolge für eine „emanzipatorische Teilhabepolitik“ in Hannover ein. Der Verein habe sich von einem Projekt im Bereich der Gesundheitsprävention immer stärker zu einem Netzwerk für Gesundheit und Teilhabe für afrikanische Gemeinschaften in Niedersachsen und Bremen entwickelt.

Régine Aniambossou, das Bild zeigt sie 1998 als Tutorienleiterin für ausländische Studenten. Quelle: HAZ

Rita Girschikofsky ist durch ihren Einsatz und ihr Engagement für die Leichtathletik weit über die Stadtgrenzen Hannovers bekannt. Sie war Präsidentin des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes und ist seit 2004 Vorsitzende des Stadtsportbundes Hannover.

Rita Girschikofsky beim Ball des Sports mit Reinhard Rawe, Vorsitzender des Landessportbunds. Quelle: Dröse

Ruth Gröne engagiert sich seit rund 40 Jahren im Bereich der Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit. Sie wird mit der Stadtplakette geehrt, weil sie sich als „Zeitzeugin für eine lebendige Erinnerungskultur in Hannover“ einsetzt. 1945 erlebte sie als Kind die Befreiung des Konzentrationslagers Ahlem mit.

Almut Madlfeld, Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums Hannover. Quelle: Christian Behrens

Almut Maldfeld erhält die Auszeichnung stellvertretend für das Freiwilligenzentrum Hannover, das sich seit der Gründung als Kontakt- und Informationsstelle für das Ehrenamt versteht. Maldfeld engagiert sich als Geschäftsführerin für ehrenamtliches Engagement und die „Stärkung demokratischer Teilhabe“.

Die Stadtplakette ist nach der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung der Landeshauptstadt. Sie wird alle zwei Jahre vergeben. 2018 wurden Renée Bergmann, Jorge Guardia Lupianez, Michael Fürst und Dagmar Plentz-Brand geehrt.

Von Gunnar Menkens