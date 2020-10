Hannover

Als alle lobenden Worte gesagt worden waren, zeigte sich der Preisträger sichtlich gerührt: „Ich bin noch ganz ergriffen“, sagte Rolf Zick. Alles, was gesagt worden war, habe ihn sehr stolz gemacht. „Ich habe ja gar nicht gewusst, was für ein toller Kerl ich bin. Jetzt wissen wir es alle“, sagte der 99-Jährige mit einem Augenzwinkern. Seit Gründung des Landes Niedersachsen begleitete Zick als Journalist die Geschicke des Landes. Für sein Lebenswerk wurde Zick am Dienstag vom Presse Club Hannover mit dem Leibnizring geehrt.

Kleiner Rahmen durch Pandemie

Pandemiebedingt fiel der Rahmen der Ringverleihung deutlich kleiner aus als in vergangenen Jahren: Gerade einmal 45 Gäste durften am Dienstag im Festsaal des Landtags-Restaurants Platz nehmen. Rund ein Dutzend weiterer Gäste konnten aus dem Nebenraum zumindest mithören. Unter den Anwesenden waren viele, die Rolf Zick als Journalisten und Buchautor kennengelernt hatten, wie der ehemalige Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Christian Wulff, Verlegergattin Eske Nannen, Hannovers aktueller Oberbürgermeister Belit Onay, der ehemalige Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, Ex-NDR-Intendant Lutz Marmor ebenso wie der Kriminologe Christian Pfeiffer.

Christian Wulff, ehemaliger Ministerpräsident und Bundespräsident, gehört zu den Gästen bei der Verleihung. Quelle: Rainer Dröse

Nicht mit im Saal war der Schirmherr der Veranstaltung, Ministerpräsident Stephan Weil. Er meldete sich per Videobotschaft, um dem einzigen Journalisten zu gratulieren, der alle niedersächsischen Ministerpräsidenten seit Gründung des Landes persönlich kennengelernt hat. „Herr Zick kann auf eine wirklich herausragende Lebensleistung zurückblicken“, sagte Weil. Zick habe immer eine Mittlerrolle zwischen dem Land und seinen Bürgern übernommen, „dafür kann das Land ihm sehr dankbar sein“, so Weil.

Landtagspräsidenten als Laudatoren

Die Lobreden auf Zick, der Ehrenvorsitzender des Presse Clubs ist, hielten zwei ehemalige Landtagspräsidenten: Horst Milde ( SPD) und Jürgen Gansäuer ( CDU). Beide beschrieben den Journalisten, den sie bereits seit 50 Jahren kennen, als fairen, offenen und aufmerksamen Beobachter der politischen Szene. Der Presse Club ehre einen Reporter, der „durch sympathische Bescheidenheit, hohe Glaubwürdigkeit, absolute Zuverlässigkeit und sein fachliches Wissen auf sich aufmerksam gemacht hat“, sagte Gansäuer.

Der ehemalige Landtagspräsident Jürgen Gansäuer hielt eine Laudatio auf Rolf Zick. Quelle: Rainer Dröse

Eher am Rande der 90-minütigen Veranstaltung spielte die Diskussion eine Rolle, die im Vorfeld der Ringverleihung um Zicks Vergangenheit in der NS-Diktatur entstanden war. Der Historiker Christian Wäldner hatte Belege gefunden, dass Zick als Parteimitglied der NSdAP geführt worden war, was bis dato nicht bekannt war.

Redner betonen Zicks Arbeit nach dem Krieg

Zick selber betont, keine Erinnerung an die Parteimitgliedschaft zu haben. „Ich war kein Nazi, ich habe mit der Nazi-Partei auch nicht das Geringste zu tun gehabt“, betonte er bei der Preisverleihung. Mehrere Redner unterstrichen Zicks Wirken nach dem Ende des Krieges beim Aufbau der Presselandschaft in Niedersachsen und mahnten nachfolgende Generationen, nicht zu schnell über Menschen zu urteilen, die in der Diktatur gelebt haben.

Preisträger Rolf Zick präsentiert seinen Ring. Es applaudieren (v. l.) Presseclub-Chef Jürgen Köster, Verlegergattin Eske Nannen und Ex-NDR-Intendant Lutz Marmor. Quelle: Rainer Dröse

Der Presse Club verleiht den Leibnizring seit 1997. Zu den früheren Preisträgern gehören die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, Regisseur Sönke Wortmann, Rocksänger Klaus Meine und auch die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Im vergangenen Jahr wurde die Meeresbiologin Antje Boetius mit dem Ring für ihre Forschungsarbeit geehrt – damals konnte die Preisverleihung noch im großen Rahmen im HCC gefeiert werden.

Von Heiko Randermann