Hannover

Der Presseclub Hannover verliert möglicherweise ein prominentes Mitglied. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) hat am Mittwoch angekündigt, der Regionsversammlung vorzuschlagen, die Mitgliedschaft zu beenden. „Die Kommunikation des Presseclubs in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover war in den vergangenen Monaten unsensibel und unangemessen“, sagte Jagau.

Hintergrund ist ein Eklat zwischen Presseclub und der Landeshauptstadt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte Ende Februar die Zusammenarbeit mit dem Verein beendet, nachdem der Vorsitzende Jürgen Köster in einer Rundmail nach einer Passage über Jagdszenen im Tiergarten schrieb, die „Schonzeit“ für Onay sei vorbei. Der Oberbürgermeister sah darin einen Aufruf zur Jagd auf seine Person. Daraufhin hatte Köster Onay mit einer Unterlassungserklärung aufgefordert, unter anderem diese Aussage nicht mehr zu wiederholen. Dieser Forderung kam Onay nach.

Jagau sagte am Mittwoch, dass es selbstverständlich unterschiedliche Meinungen zu einem Thema geben könne. „Aber der Umgang, der hier zur Schau gestellt wurde, ist aus meiner Sicht mehr als fraglich.“ Vor dem Hintergrund, dass Köster am Dienstag trotz des Eklats in seinem Amt bestätigt wurde, schlage Jagau nun den Austritt der Region Hannover aus dem Verein vor.

Bei der Jahresversammlung hatten die Mitglieder Köster im Amt bestätigt und dazu Haus&Grund-Geschäftsführerin Mady Beißnerden und Kabarettist Matthias Brodowy als Stellvertreter. Das Verhältnis zu Oberbürgermeister Belit Onay sei eine „schwarze Wolke“, sagte Köster während der Sitzung.

Von Maximilian Hett