Wegen des NPD-Aufmarschs und der Gegenproteste müssen am Sonnabend zahlreiche Buslinien der Üstra umgeleitet werden. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, sind insgesamt sieben Routen zwischen 6 und 23 Uhr betroffen. Einzig die Stadtbahnlinien fahren uneingeschränkt nach Plan.

Die Linien 100 sowie 200 starten und enden laut Üstra am Sonnabend an der Haltestelle Aegidientorplatz. Der 120er endet stadteinwärts bereits am Waterlooplatz, in der Gegenrichtung startet die Linie von der Ersatzhaltestelle an der Lavesallee.

Auf der Linie 121 entfallen in beiden Richtungen alle Stationen zwischen St.-Heinrich-Kirche und dem Endpunkt Altenbekener Damm. Darüber hinaus endet die Route gen Südstadt bereits am Thielenplatz/Schauspielhaus. In der Gegenrichtung fährt die 121 jedoch bereits ab St.-Heinrich-Kirche auf ihrer angestammten Strecke und bedient somit alle Haltestellen bis zum Thielenplatz.

Bei den Linien 128 und 134 aus der Innenstadt ist am Altenbekener Damm an der Station Kerstingstraße Schluss, von dort aus geht es zurück Richtung City. Zwischen Wülfeler Bruch und dem eigentlichen Endpunkt Peiner Straße pendeln am Sonnabend zudem Busse. Die Linie 370 startet und endet an der Kerstingstraße, die Haltestellen zwischen Menschingstraße/Kinderkrankenhaus und An der Engesohde entfallen.