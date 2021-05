Hannover

Es geht offiziell in die nächste Runde. Die meisten Personen mit einer Impfberechtigung der Priorisierungsgruppen 1 und 2 sind bereits geimpft, nun ist die große Gruppe der Priorität 3 mit dem Schutz an der Reihe. Der Impfpriorität 3 gehören in Niedersachsen rund 3 Millionen Personen an. Unter die Priorität 1 und 2 fallen rund 3,8 Millionen Impfberechtigte.Die Impfberechtigung bedeutet allerdings nicht, dass die Personen auch einen schnellen Impftermin bekommen. Erst werden die beiden vorrangigen Priorisierungsgruppen komplett abgearbeitet, „außerdem ist die Impfstoffmenge weiterhin begrenzt“, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN).

Wer ist jetzt in der Priorisierungsgruppe 3 impfberechtigt?

Personen mit folgenden Erkrankungen: Behandlungsfreie in Remission befindliche Krebserkrankungen, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Vorhofflimmern, koronare Herzkrankheit, arterielle Hypertonie, Zerebrovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall und andere chronische neurologische Erkrankungen, Asthma bronchiale, 0chronisch entzündliche Darmerkrankung, Diabetes mellitus ohne Komplikationen, Adipositas (BMI über 30).

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht in einer Einrichtung leben und zudem über 60 Jahre alt sind oder eine der vorgenannten Erkrankungen haben.

Wie sind die Impfberechtigten der Gruppe 3 unterteilt?

Zunächst können sich seit Montag die oben genannten Betroffenen um einen Termin bemühen. In einem zweiten Schritt der Öffnung der Prioritätsgruppe 3 nach der Bundesimpfverordnung können ab Montag, den 17. Mai, auch die folgenden Personen und Gruppen einen Termin in ihrem Impfzentrum beziehungsweise einen Wartelistenplatz erhalten:

Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel, Mitglieder von Verfassungsorgangen, in relevanter Position Tätige bei Verfassungsorganen, Regierungen, Verwaltungen, Polizei, Zoll, Katastrophenschutz, THW, Hilfsorganisationen, Justiz und Rechtspflege, Medien- und Pressewesen, in relevanter Position Tätige bei Auslandvertretungen, politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen.

Der dritte und letzte Öffnungsschritt vor der vollständigen Aufhebung der Priorisierung folgt schließlich am Montag, dem 31. Mai mit den folgenden Personen und Gruppen:

Personen, die an Hochschulen tätig sind, Wahlhelferinnen und -helfer, in besonders relevanter Position Tätige in Unternehmen mit kritischer Infrastruktur, insbesondere Apothekenwesen, Pharmawirtschaft, Bestattungswesen, Ernährungswirtschaft, Ver- und Entsorgung, Transport- und Verkehrswesen, Informationstechnik und Telekommunikationswesen, Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen, insbesondere in Laboren ohne Patientenbezug.

In der Regel landet man zunächst auf der Warteliste – wie wird diese abgebaut?

In den Impfzentren werden die Wartelisten in der Regel nach Eingang der Anmeldung abgearbeitet. Trotzdem kann es passieren, dass zwei Bürger, die sich am selben Tag haben eintragen lassen, Impftermine mit großem zeitlichen Abstand erhalten.

Die Praxen gehen unterschiedlich mit der Terminvergabe um. Viele gehen auf ihre Patienten zu. Einige bieten eine Terminvergabe im Internet an, andere führen analoge Wartelisten. In der Regel schaffen die niedergelassenen Ärzte Terminblöcke etwa an einem speziellen Wochentag für die Impfungen. Darüber hinaus kann in Praxen innerhalb der Priorisierungsgruppe auch individuell entschieden werden, welcher Patient am dringlichsten mit einer Impfdosis versorgt werden sollte.

Auch wenn die Prioritätsgruppe 3 jetzt geöffnet ist, können Praxen und Impfzentren aufgrund der limitierten Liefermenge von Impfstoffen der Nachfrage nach Impfterminen ad hoc nicht entsprechen. Viele Praxen haben die Impfungen in der Priorisierungsgruppe 2 auch noch nicht abgeschlossen. Die Bitte der KVN an die Priorisierungsgruppe 3 lautet: „Gedulden Sie sich bitte noch mit Terminnachfragen, bis sich die Lieferung von Impfstoffmengen weiter entspannt.“

Was müssen Arbeitnehmer vorlegen?

Angehörige aller oben genannten Berufsgruppen sind aufgefordert, zu ihrem Termin im örtlichen Impfzentrum oder einer Praxis eine entsprechende Bescheinigung ihrer Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber mitzubringen, die unter https://www.niedersachsen.de/download/167979 abgerufen, ausgefüllt und ausgedruckt werden kann.

Wie schnell geht es voran?

Für den Fortschritt der Impfkampagne sind zuverlässige Impfstofflieferungen durch dem Bund maßgeblich, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums. „Legt man die Lieferzusagen des Bundes (die Impfzentren sollen bis Ende Juni etwa weitere 2,27 Millionen Impfdosen, Arztpraxen etwa 2,31 Millionen erhalten) zugrunde, rechnen wir bis Ende Juni mit einer Impfquote von 61 Prozent bei Erstimpfungen (rund 4,9 Millionen) und 21,5 Prozent bei Zweitimpfungen (rund 1,7 Millionen)“, sagt Ministeriums-Sprecherin Stefanie Geisler.

Wie ist die Situation in den Arztpraxen?

Die Bestellung des Impfstoffes für diese Woche durch die Arztpraxen ist limitiert. Insgesamt stehen in Niedersachsen 290.000 Impfstoffdosen zur Verfügung, davon rund 160.000 von Biontech/Pfizer und 130.000 von Astrazeneca. Deshalb gibt es auch für die Woche vom 10. bis 16. Mai für den Biontech-Impfstoff eine maximale Bestellmenge: Pro Arzt sind bis zu 36 Dosen COVID-19-Impfstoff Comirnaty von Biontech möglich. Für die Bestellung des Impfstoffes von Astrazeneca gibt es hingegen keine Obergrenze. In dieser und auch in der kommenden Woche stehen daher mehr Erstimpfdosen von Astrazeneca als von Biontech zur Verfügung.

Was ist mit den Zweitimpfungen?

Mit Blick auf die anstehenden Zweitimpfungen hat das Bundesministerium für Gesundheit noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass die nach der Corona-Impfverordnung vorgegebenen Impfabstände einzuhalten sind. Dies sei notwendig, damit ausreichende Mengen Impfstoff für Zweitimpfungen zur Verfügung stehen. Der wissenschaftlich nachgewiesene Impfabstand mit dem größten Schutz beträgt für den Impfstoff von Biontech sechs und für den von Astrazeneca 12 Wochen.

Die Impfstoffmenge von Biontech ist in der Woche vom 17. bis 23. Mai auch weiterhin begrenzt. Bei der Bestellung für diesen Zeitraum können Ärzte das mRNA-Vakzin deshalb hauptsächlich für Zweitimpfungen ordern. Für die Erstimpfung stehen pro Arzt nur zwei Fläschchen von Biontech zur Verfügung. Insgesamt wird der Bund für die Woche vom 17. bis 23. Mai rund 260.000 Impfstoffdosen für die niedersächsischen Arztpraxen bereitstellen, davon 160.000 von Biontech und etwa 100.000 von Astrazeneca.

Gibt es schneller einen Termin für eine Impfung mit Astrazeneca?

Für den Vektorimpfstoff von Astrazeneca hat die Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag (6. Mai) die Priorisierung bundesweit aufgehoben. Ärzte können demnach ab sofort alle impfwilligen Personen mit Astrazeneca impfen. Dies umfasst nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) ausdrücklich auch unter 60-Jährige, die sich gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoabwägung bewusst für das Vakzin entscheiden. „Für die Impfreihenfolge in den Praxen ist generell die Priorisierung nach der Impfverordnung ausschlaggebend. Alle Wartelisten wurden seit Wochen nach diesem Muster aufgebaut“, sagt Mathias Burmeister vom Hausärzteverband. Einzige Ausnahme könne auf Wunsch des Patienten seit Kurzem die Verwendung des Astrazenaca-Impfstoffs sein, wenn dieser etwa nicht vollständig an Personen auf den entsprechenden Wartelisten nach der derzeit gültigen Priorisierungsgruppe verimpft werden könne.

Wo soll geimpft werden?

Das Bundesgesundheitsministerium hat erneut darauf hingewiesen, dass Erst- und Folgeimpfungen bei derselben Stelle verabreicht werden sollen – also beide im Impfzentrum oder beide in der Arztpraxis. Dies sei essentiell, um die komplexe Planung bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Impfstoffdosen auf die Länder sowie zwischen Impfzentren und Praxen bestmöglich zu gewährleisten.

Von Susanna Bauch