Hannover

Mit den Einzimmer-Apartments in seinem Neubau am Leineufer will der hannoversche Unternehmer Valentin Schmidt Studenten etwas Besonderes bieten. Die Gemeinschaftsräume bekommen jeweils einen langen Eichentisch mit massiver Vollholzplatte, außerdem eine Profi-Gastroküche. Mieter im obersten Stock blicken von ihrer Dachterrasse auf das abends stimmungsvoll beleuchtete Heizkraftwerk „Warme Brüder“ oder können auf der anderen Gebäudeseite ihren Blick über Rathaus, Markt- und Clemenskirche bis zum Conti-Hochhaus am Königsworther Platz schweifen lassen.

Das teuerste Studenten-Apartment kostet 879 Euro

Es ist studentisches Wohnen der gehobenen Klasse, das Valentin Schmidt im Sinn hat. Das hat seinen Preis. Das teuerste Einzimmer-Apartment in dem Haus in der Calenberger Neustadt kostet 879 Euro warm für 28 Quadratmeter. Macht einen Quadratmeterpreis von gut 31 Euro. In der etwas kleineren Nachbarwohnung liegt die Warmmiete pro Quadratmeter sogar bei 36 Euro.

Valentin Schmidt lässt ein privates Studentenwohnheim am Weddigenufer bauen. Quelle: Clemens Heidrich

Der 54-Jährige führt in vierter Generation die Möbelwerkstätten Valentin Schmidt, außerdem als Tochtergesellschaft den noblen Inneneinrichter Hans G. Bock. Drittes Standbein des Familienunternehmens ist eine Immobiliengesellschaft, die nun mit ihrer neuen Marke Student One in den Markt der Studentenapartments einsteigt. „Wir wissen um die hohe Nachfrage, und wir wollen hochwertige Wohnqualität erzielen“, sagt der Geschäftsmann. Dazu gehören auch teils rohe Betonwände mit farbiger Lasur, die auf den rauen Charme von Industrie-Lofts anspielen wollen.

Die Zimmer in der obersten Etage werden über Dachterrassen verfügen. Quelle: Clemens Heidrich

Acht der 33 Einzimmer-Wohnungen sind schon vermietet

Und die Nachfrage ist offenbar da: Acht der 33 Einzimmer-Apartments sind bereits vermietet – ohne dass bisher Werbung lief. „Das ging über Mund-zu-Mund-Propaganda“, berichtet Schmidt. Es seien auch Studenten zufällig an der Baustelle am Weddigenufer vorbeigekommen und hätten sich nach den Wohnungen erkundigt. Noch laufen die Bauarbeiten. Vor dem Semesterstart im Oktober soll aber alles bezugsfertig sein. Neben der deutschsprachigen Website gibt es jetzt auch eine auf Englisch.

Schmidt denkt auch an Details wie die Fortbewegung seiner künftigen Mieter. „Es soll den jungen Leuten Spaß machen, wenn sie nach Hannover kommen“, betont der Familienvater. Der 54-Jährige kooperiert dafür mit dem E-Scooter-Hersteller Moovi, einem hannoverschen Start-up. Seine Mieter können sich die Roller für eine Monatsgebühr leihen. „Das ist gerade für ausländische Studenten interessant, die hier kein Auto haben und sich mit dem Rad schwer tun“, schätzt der Unternehmer. Im Hinterhof steht noch das Gebäude eines früheren Fitnessstudios. Schmidt will es renovieren und als Sportstätte für die Mieter herrichten.

Private Studentenwohnheime liegen im Trend

Seit rund drei Jahren starten private Anbieter in Hannover mit Apartmenthäusern für Studenten durch. Zu den bundesweiten Betreibern von Studentenwohnheimen der neuen Art gehören The Fizz in der Nordstadt und die Firma Vegis mit dem WohnheimChic7 im Expo-Park. Die städtische Wohnungsbau-Tochter Hanova und weitere örtliche Investoren ziehen nach. Sie alle locken mit unkompliziert erscheinenden Komplettangeboten: Warmmiete für möblierte Mini-Wohnungen mit WLAN und Waschküche.

Als Zielgruppe für die Einzimmer-Apartments haben die meisten Anbieter auch Singles, Auszubildende und Berufspendler im Visier. Menschen „auf der Durchreise“ oder am Beginn ihres Lebens in der Stadt. Anders bei Schmidt: „Wir richten uns nur an Studenten. Ihr Lebensrhythmus passt oft nicht mit dem Berufstätiger überein und wir wollen Konflikte ausschließen.“

Zur Galerie In der Calenberger Neustadt ensteht ein neues privates Studentenwohnheim der Marke Student One.

Student One will in andere Städte expandieren

3,7 Millionen Euro hat Valentin Schmidt in das Projekt investiert. „Es ist uns bewusst, dass wir uns im gehobenen Segment positionieren“, sagt der Unternehmer. Die zentrale Lage, dazu im Grünen am Leineufer, das hochwertige Gebäude und seine Ausstattung rechtfertigen aus seiner Sicht die hohen Mietpreise. Selbst zu Fuß sind Uni und Innenstadt nur zehn Minuten entfernt. „Unser Angebot wird der guten Lage gerecht.“ Mit seiner Marke Student One will Schmidt auch in andere Universitätsstädte gehen. Sollten Umgebung und Ort des Grundstücks dort weniger attraktiv erscheinen, will der Unternehmer das Architekturkonzept anpassen.

Das Konzept kommt jedenfalls auch in Schmidts eigener Familie gut an. Tochter Antonia macht nächstes Jahr Abitur und hat schon einmal vorgefühlt. Viel Hoffnung hat Schmidt ihr nicht gemacht. „Die Aussichten, dass dann ein Apartment frei ist, sind denkbar gering.“

Lesen Sie auch:

Privates Wohnheim zu 70 Prozent vermietet

Neues Studentenwohnheim entsteht an der Friedrich-Ebert-Straße

Studentenwohnheim Fizz vor Eröffnung ausgebucht

Hanova baut Fahrradtiefgarage für Mini-Apartments

Von Bärbel Hilbig