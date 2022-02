Hannover

In Groß-Buchholz und angrenzenden Stadtteilen ist es am Dienstagnachmittag zu Störungen im Mobilfunk- und Festnetz der Telekom gekommen. Wie die Telekom bestätigte, kam es zu Beeinträchtigungen bei Telefonaten, der Nutzung der Mobilbox und Textnachrichten über das 4-G-LTE-Netz. Das 2-G-Netz funktionierte dagegen einwandfrei. Wie viele Nutzer von der Störung betroffen waren, konnte das Unternehmen nicht sagen. Man arbeite aber daran, die Fehler so schnell wie möglich zu beheben.

Von Saskia Döhner