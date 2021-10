Hannover

Radfahrer, die vom Maschsee in Richtung Eilenriede unterwegs sind, müssen an der Kreuzung Mainzer Straße/Wolfstraße ausgesprochen aufmerksam fahren, um einen Unfall zu vermeiden. Denn dort gibt es rot markierte, aber verwirrende Radfahrstreifen auf der Kreuzung mit vorgegebener Fahrtrichtung. Allerdings halten sich die wenigsten Verkehrsteilnehmer an die von der Verwaltung geplante Routenführung.

Dazu kommt, dass der Radwanderweg Julius-Trip-Ring versetzt im Grünstreifen parallel zum Landwehrgraben bis zum Maschsee führt. Der Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel hat nun einen erneuten Vorstoß unternommen, damit die prekäre Situation entschärft wird. Genau das haben die Kommunalpolitiker schon 2016 verlangt. Außer kleinen Anpassungen ist an dem neuralgischen Punkt bisher allerdings nichts passiert. Auch der ADFC Hannover ist der Meinung, dass an der Kreuzung etwas verändert werden muss.

Problem seit Jahren bekannt

Anwohner Rainer Schlingmann bringt es auf den Punkt: Die Radler müssen auf dem Weg in Richtung Westen zum Maschsee im rechten Winkel fahren, um hinter dem Überweg auf den Radwanderweg Julius-Trip-Ring zu kommen. Selbst dann darf kein Fußgänger in die Quere kommen. „Die Ecke ist so dermaßen eng“, sagt der Anwohner erbost. Das Problem sei schon seit vielen Jahren in der Diskussion. Der Radweg müsse diagonal über die Kreuzung geführt werden – nur sei bisher so gut wie nichts passiert.

Auch eine Ortsbesichtigung mit 30 Interessierten vor Wochen habe nichts gebracht. „Es werden überall Velorouten in Hannover gebaut, aber für das normale Fahrradgeschehen scheint das Geld nicht da zu sein“, so Schlingmann beim Ortstermin. Die Ampel an der Mainzer Straße müsse in Richtung Bismarck-Bahnhof ein paar Meter zurück gesetzt werden, damit die Radler auf direktem Weg ohne Schlenker auf dem Radwanderweg Julius-Trip-Ring weiterfahren können – das sei eine eher kleine Maßnahme. „Was hier los ist, kann man nur morgens um acht Uhr, in der Mittagszeit und am Wochenende sehen, wenn die ganzen Ausflügler vom Maschsee in die Eilenriede wollen. Das ist wie eine Autobahn hier“, sagt Schlingmann. Dazu komme noch ein gekennzeichneter Jogging-Parcours mit entsprechendem Läuferaufkommen.

Besonders eng zum Schulbeginn

Die Leute seien verwirrt durch die zwei roten Streifen mit Richtungs-Verkehr auf dem Asphalt. Für die Fußgänger bleibe gar kein Platz. Ein weiterer Weg ende jäh an einem Zaun der Brücke des Landwehrgrabens. Auf der Linksabbiegespur von der Mainzer Straße in die Wolfstraße fehle schlicht der Platz, dass zwei Autos nebeneinander stehen könnten – vor allem bei abbiegenden Bussen.

Auch eine vorbeifahrende Radlerin kritisiert die aktuelle Situation scharf. Die Lehrerin – die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will – sagt: „Es stapelt sich morgens an der Kreuzungs-Ecke. Man hätte den Bürgersteig abflachen sollen“, meint sie. Morgens vor der ersten Schulstunde – wenn es voll sei dort – habe sie selbst gefährliche Situationen erlebt. Der Radweg müsse diagonal über die Kreuzung führen, so dass Radler und Fußgänger ohne Hindernisse voran kämen. „Dann wäre das entzerrter“, ergänzt sie.

Haltestreifen wird zurückgesetzt

Auch auf den Druck aus der Bürgerschaft beschloss der Stadtbezirksrat in der jüngsten Sitzung einstimmig, dass die Verwaltung den schon 2016 gefassten Beschluss schnellstmöglich umsetzen solle. Das bedeutet: Der Haltestreifen der von Norden kommenden Mainzer Straße soll etwa fünf Meter zurückgesetzt werden, damit Radler und Fußgänger diagonal über die Kreuzung kommen. In der Begründung des interfraktionellen Antrages heißt es, die bisherigen Versuche der Verwaltung zur Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger seien nicht befriedigend. Wörtlich heißt es weiter: „Die letzten Baumaßnahmen an der Kreuzung haben nicht zu der gewünschten Entschärfung der für den Fuß- und Radverkehr gefährlichen Verkehrslage geführt.“

ADFC begrüßt den Vorstoß

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) der Stadt Hannover begrüßte den erneuten Vorstoß des Bezirksrates. Gerade an der Kreuzung habe der Radverkehr deutlich zugenommen. Deshalb müsse auch darüber nachgedacht werden, wie die Radwege beider Richtungen unter der Eisenbahnbrücke neu geordnet werden könnten. Dort muss nämlich auch noch ein massiver, jahrzehntealter Baum umfahren werden.

