Linden-Mitte

Der Carsharing-Anbieter Stadtmobil bekommt erhebliche Probleme mit seinen Stellplätzen in Linden-Mitte: Die Stadt hat den Mietvertrag für den ehemaligen Schulparkplatz an der Beethovenstraße zum 30. Juni gekündigt, den Stadtmobil seit 18 Jahren für seine Fahrzeuge nutzt. Der Grund: An dem benachbarten Gebäude der IGS Linden sind Bauarbeiten geplant, die laut eines Schreibens der Stadt voraussichtlich zweieinhalb Jahre dauern werden. „Das trifft uns sehr hart“, sagt Judith Siano von Stadtmobil. Betroffen von der Kündigung sind zudem Privatleute, die die weiteren 17 Stellplätze auf dem städtischen Grundstück nutzen. Offen ist, ob und mit wie vielen Fahrzeugen Stadtmobil den Parkplatz nach Ende der Bauarbeiten wieder belegen kann. Fest steht, dass zehn der insgesamt 25 Stellplätze wegfallen.

Außenaufzug an Parkplatzseite

Laut Stadtsprecher Dennis Dix wird der Altbau der IGS Linden barrierefrei ausgebaut. Dabei wird ein Außenaufzug und eine außen gelegene Fluchttreppe für den Brandschutz an das Schulgebäude angebaut – auf der Seite, auf der sich der Parkplatz befindet. Dadurch müsse dauerhaft auf zehn Stellplätze verzichtet werden, sagt Dix. Nach seinen Worten dauern die Bauarbeiten „mindestens bis 2021“. In dem städtischen Schreiben an die Nutzer, das dem Stadt-Anzeiger vorliegt, ist dagegen von Ende 2022 die Rede.

Zweitgrößter Stadtmobil-Platz

In einem dicht besiedelten Stadtbezirk wie Linden-Limmer gleichwertigen Ersatz für den Standort Beethovenstraße zu finden, sei unmöglich, erklärt Siano. Der Parkplatz sei mit acht Fahrzeugen der zweitgrößte von Stadtmobil in Hannover und darum von „strategischer Bedeutung“. Er sei auch wegen seiner guten Lage mit Stadtbahnanbindung sehr beliebt. Die Nutzer kämen aus dem gesamten Westen der Stadt. Weil die Nachfrage stetig gewachsen sei, hätte man sich an dem Standort Beethovenstraße sogar gern vergrößert. Dort würden auch Kombis für längere Urlaubsfahrten angeboten, was sonst nur noch auf dem Stadtmobil-Parkplatz am Raschplatz möglich sei.

15 Stationen in ganz Linden

Aus Platzgründen betreibt Stadtmobil im öffentlichen Raum vorwiegend kleinere Abstellflächen für ein bis zwei Fahrzeuge, die am Straßenrand stationiert sind. Das Unternehmen hofft, nach dem 30. Juni mithilfe der Stadt zumindest drei kleinere neue Stationen in Linden-Mitte einrichten zu können. „Wir wollen unseren Kunden dort natürlich weiterhin eine Alternative zum eigenen Auto anbieten“, sagt Siano. Derzeit gibt es neben der Beethovenstraße in Linden-Mitte noch Stadtmobil-Stationen an der Minister-Stüve-Straße und der Badenstedter Straße in Höhe der Ihme-Schule für jeweils ein Fahrzeug sowie an der Eleonorenstraße/Ecke Gartenallee und der Godehardistraße für jeweils zwei Fahrzeuge. Insgesamt bietet das Unternehmen in allen drei Teilen Lindens 15 Stationen mit 39 Fahrzeugen an. Zum Vergleich: In ganz Hannover sind es 150 Stationen mit rund 400 Wagen. Rein rechnerisch ersetze ein Carsharing-Fahrzeug 20 private Autos, sagt Siano.

Definitiv zehn Plätze weniger

„Wir hoffen, dass wir unsere Stellflächen in der Beethovenstraße nach Ende der Bauarbeiten wieder anmieten können“, betont sie. Das hoffen auch die Nutzer, die dort ihre privaten Wagen abgestellt haben. Da es aber in jedem Fall künftig zehn Plätze weniger geben wird, lässt sich der Istzustand nicht wieder herstellen. Die Stellflächen seien gemäß der Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung für die IGS vorzuhalten – unabhängig vom tatsächlichen Bedarf der Schule, erklärt Dix. Allerdings prüfe die Verwaltung noch, ob es eine Möglichkeit gibt, die nach den Bauarbeiten verbliebenen Parkplätze wieder externen Nutzern zur Verfügung zu stellen.

Von Juliane Kaune