Leser Dr. Ulf Werner aus Hannover: „Exakte Reihenfolge ist beim Impfen egal“

Ihr Autor hat recht, es darf kein Impfchaos geben, wenn in den Arztpraxen gegen Covid-19 geimpft wird. Aber es werden inzwischen Richtlinien ausgearbeitet, wie und in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. Es sollte eine Kommission aufgestellt werden, die eine Liste der vertrauenswürdigen Ärzte erstellt, die die Priorisierung einhalten. Diese Ärzte sollten eine Liste einreichen, mit den Patienten, die geimpft werden. Diese Liste müsste von der Kommission genehmigt werden. Die Impfärzte müssten dann detailliert einer weiteren Kommission eine Liste einreichen, welche Patienten wann geimpft wurden. Diese Kommission überprüft natürlich, ob die richtige Reihenfolge eingehalten wurde. Stellt sich der Autor das so vor? Letztendlich ist das eine kleinkarierte Diskussion. Wenn genügend Impfstoff da ist, ist es egal, ob die Reihenfolge exakt eingehalten wird. Dann muss es heißen: impfen, impfen, impfen. Dr. med. Ulf Werner, Hannover

Leserin Astrid Scheper aus Hannover: „Verkrampfter Überperfektionismus“

Es ist unglaublich: Da drohen wir Bürger angesichts unendlicher Diskussionen und des stetigen Hin und Her neu aufgestellter und dann verworfener Corona-Regeln immer verzweifelter zu werden. Und dann kommt ein Kommentator der HAZ und fordert auch noch mehr Transparenz und bürokratische Regelung bei den (hoffentlich) bald anstehenden Impfungen durch Hausärzte. Wo die nur, so gut es geht, das erledigen wollen, wozu andere alleine nicht zügig genug in der Lage waren. Wir Deutschen machen es uns mal wieder so schwer in unserem verkrampften Überperfektionismus wie kaum andere in dieser Pandemie, gerade in diesem zweiten Jahr. Als bekämen wir nachträglich einen (wohl eher peinlichen) Orden dafür. Astrid Scheper, Hannover

Leserin Dr. Ines Polley aus Garbsen: „Das Chaos ist längst da“

Was heißt hier eigentlich: „Es droht das Impfchaos“? Das Chaos ist längst da! Verursacht durch Staatsversagen in der Impfstoffbeschaffung und durch die insuffiziente Impforganisation des Landes Niedersachsen, die im bürokratischen Hürdenlauf um einen Impftermin für hochbetagte Senioren gipfelt. Man kann das Impfen allerdings besser und schneller machen und zwar nur mithilfe der niedergelassenen Ärzte.

Das sieht der Autor wohl anders, indem er uns zwar die „Freiheit“ in unserer ärztlichen Arbeit zugesteht, uns im Nachsatz allerdings gleich potenzielle Kungelei mit unseren Patienten unterstellt. Hat er vielleicht selbst Erfahrungen einer Ungleichbehandlung als Patient bei seinem Hausarzt gemacht? Oder soll der Artikel vielmehr die aufgeheizte Stimmung in der Bevölkerung weiter anfachen und der Berufsstand der Kassenärzte verunglimpft werden, bevor wir überhaupt die erste Impfdosis in der Hand halten? Die Wortwahl des Autors lässt Letzteres vermuten.

Der Kommentar ist eine unsachliche Vorverurteilung aller Kassenärzte sowie in Hinblick auf unsere seit einem Jahr erschwerten Bedingungen in der täglichen Patientenversorgung und bei einem erhöhten Infektionsrisiko für unsere Praxisteams einfach anmaßend und unverschämt. Der Kommentar ist polemisch, und es wird ein weiteres Fass des journalistischen Rumstänkerns um jeden Preis aufgemacht. Dr. Ines Polley, Garbsen

Frauke Saalfeld, Lehrerin an der Mira-Lobe-Förder- und -Oberschule in Hannover, erhält von Bianca Bartel ihre Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Leser Dr. Harald Geisler aus Hannover: „Virus hat weiter Zeit, um zu mutieren“

Wenn ich ein Virus wäre und mir mein Wirkungsfeld aussuchen dürfte, würde ich mir Deutschland (genauer Niedersachsen) aussuchen, da das Impfen da so schön langsam ist. Durch die erneute Verschiebung um fast drei Wochen habe ich mehrere Tausend Reproduktionszyklen Zeit zu mutieren. Wenn ich Glück habe, entsteht sogar eine Abart von mir, die impfresistent ist. Ein Hoch auf die deutsche Bürokratie. Irgendwann sollten sich die Entscheider auf die Frage vorbereiten, welchen triftigen Grund sie hatten, mit den Leben der Bürger zu spielen. Dr. Harald Geisler, Hannover

Leserin Dr. Antje Porada aus Hannover: „Warum vertraut man den Hausärzten nicht?“

Ich bin niedergelassene Hausärztin in Hannover. Ich fiebere wie viele andere Hausärzte in Deutschland dem Impfstart in den Praxen entgegen, damit wir endlich diese Pandemie in den Griff kriegen. Unsere Patienten kennen wir sehr gut, wir sind (fast) immer für sie da. Uns wird tagtäglich von Patienten und Patientinnen (vor allem von über 80-Jährigen) berichtet, wie schwierig es sei, einen Impftermin im Impfzentrum zu bekommen. Wenn da nicht die hartnäckigen Angehörigen helfen, stehen die hochbetagten Menschen meist hilflos vor der Situation. Ganz zu schweigen von denen, die keine Angehörigen haben oder helfende Personen kennen und aus Angst seit Monaten nicht mehr das Haus verlassen haben.

Diese Menschen haben wir natürlich im Blick und impfen sie zuallererst. Wir machen sogar Hausbesuche. Aber auch andere chronisch Kranke und die Prio-Gruppe zwei müssen schnellstens geimpft werden. Warum vertraut man uns Hausärzten eigentlich nicht, die Lage richtig einzuschätzen? Und warum unterstellt man uns Vorteilsnahme und unsolidarisches Verhalten, weil wir uns wahrscheinlich nicht strikt an die Priorisierung halten und nach Sach- und Fachverstand die Impfreihenfolge festlegen würden? Was soll das? Ich finde diese Meinung unverschämt! Weniger Reglementierung und mehr Vertrauen in Menschen, die helfen wollen, täten der gesamten Gesellschaft gut. Die Medien spielen bei der Meinungsbildung eine nicht ganz unwichtige Rolle. Dr. Antje Porada, Hannover

Leser Hubert Lödding aus Lehrte: „Europa droht zu scheitern“

Die Corona-Pandemie hat es uns allen vor Augen geführt: Bei wirklichen Krisen versagt dieses Europa, ja versagt mithin auch Deutschland. Besonders die USA und England haben den Ernst der Lage schnell erkannt und sofort alles darangesetzt, um ihre Bevölkerung und Wirtschaft mit Impfstoff zu schützen. Derweil verzettelte sich Europa in föderaler Kakofonie. Das kostet Europa und Deutschland einen Impfrückstand von fast einem halben Jahr. Die nicht als europäische Musterknaben bekannten Ungarn und Polen haben das rechtzeitig erkannt und sich schnell zusätzlich russischen und chinesischen Impfstoff gesichert. Wenn Europa jetzt nicht alles daransetzt, um bei zukünftigen Ereignissen schneller und mit höchster Kompetenz darauf zu reagieren, wird es seine Akzeptanz verlieren und scheitern. Hubert Lödding, Lehrte

Zahlreiche Autos stehen vor der Einfahrt zur Drive-In-Impfung in Bremervörde in einer Schlange. Senioren ab 80 Jahren können sich in der Stadt im Drive-in-Verfahren auf dem Beifahrersitz eines Auto gegen Corona impfen lassen. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Leserin Beate Paffrath Müller aus Wennigsen: „Kassierer haben keine Lobby“

Wer denkt an die Mitarbeiter der Supermärkte, die trotz Infektionsgefahr vom ersten Tag der Pandemie an für uns Regale auffüllen und Kassen bedienen? Sie haben keine starke Lobby, die sie in den Vordergrund schiebt. Hauptsache, es kann konsumiert werden. Beate Paffrath Müller, Wennigsen

Leser Peter Bödelt aus Hannover: „Berufsgruppen drängeln sich vor“

Die Impfgruppen beinhalten neben der Altersregelung viele andere Personen mit schweren chronischen Erkrankungen. Diese Personen sind selbstverständlich auch in der Altersgruppe bis 65 Jahre. Also drängeln sich die vorgezogenen Berufsgruppen Impfbedürftigen vor. Mindestens müssen dadurch alle anderen Impfwilligen länger warten. Ja, bei Polizisten ist das Ansteckungsrisiko höher, bei den anderen in der Impfgruppe das Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Dazu mag jeder seine eigene Meinung haben, was schwerer wiegt. Peter Bödelt, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung.

Leserin Ulrike Kandt aus Hannover: „Wieso nicht nach Jahrgängen staffeln?“

Leider habe ich den Fehler begangen, nicht sofort auf allen Ebenen einen Termin zu suchen. Mit meinen 76 Jahren wollte ich auf die nach Jahrgängen gestaffelte Einladung warten. Inzwischen haben etliche jüngere Bekannte einen Termin gebucht, während ich auf der Warteliste stehe. Wieso erfolgt die Freigabe ab sofort für alle 750 000 Menschen ab 70 Jahren? Dass die Bitte der neuen Sozialministerin nicht beachtet wird, war zu erwarten. Das Chaos ist deshalb genauso groß wie bei der Aktion für die über 80-Jährigen. Ich bin gespannt, ob ich vor meinem nächsten Geburtstag Anfang Juni noch einen Termin erhalte! Ulrike Kandt, Hannover

Leser Rolf Himmel aus Wunstorf: „Wer kann sich jetzt anmelden?“

Was denn nun? Am 13. März lese ich in der Zeitung, dass man sich ab 15. März zum impfen anmelden kann. Aber, um Chaos zu vermeiden, nur die mit entsprechenden Anschreiben. Nun haben weder meine Frau, Jahrgang 44, noch ich, Jahrgang 41, ein solches Schreiben erhalten. Wie verhalte ich mich nun, chaotisch oder abwartend? Kann das aber auch heißen, dass ein 70-jähriger Chaot mit Anmeldeglück vor einer 79-Jährigen mit Anmeldepech geimpft wird? Rolf Himmel, Wunstorf

Von HAZ