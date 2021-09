Hannover

Kurz vor dem nächsten Wahlsonntag kommt es in Hannover erneut zu Beschwerden über nicht zugestellte Unterlagen für die Briefwahl. Am 26. September sind die Hannoveraner aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Außerdem steht die Stichwahl zwischen Christine Karasch (CDU) und Steffen Krach (SPD) um das Amt der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten an.

Das sind wichtige Entscheidungen – doch wie schon vor der Stimmabgabe für die Kommunalwahl am 12. September melden sich Leser der HAZ mit Beschwerden über ausbleibende Briefwahlunterlagen. „Ich habe 30- bis 40-mal versucht, die Hotline anzurufen“, sagt etwa Max Grimme. Er habe die Unterlagen schon am 24. August angefordert. Am Dienstag waren sie noch nicht im Zooviertel angekommen. „Ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt er.

Nach Angaben von Malte Lippa sind die von der Stadt genannten Telefonnummern „seit Wochen nicht zu erreichen“. Auch er wartet wegen einer Dienstreise dringend auf die Wahlunterlagen.

Für Anke Meier ist es voraussichtlich zu spät. Sie verlässt am Mittwoch die Stadt und hatte ihre vor vier Wochen angeforderten Unterlagen ebenfalls noch nicht im Briefkasten. Dabei habe die Stadt ihr vor drei Wochen per E-Mail angekündigt, die Wahlscheine würden verschickt. „Das finde ich ein bisschen traurig für Hannover.“

Stadtsprecher Dennis Dix erklärte, man sei bei der Bearbeitung der Briefwahlanträge „auf dem Laufenden“. Er nennt beachtliche Zahlen: „Insgesamt wurden in einer Woche über 140.000 Briefwahlanträge versandfertig gemacht.“ Zum Vergleich: Zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 waren es in der gesamten Briefwahlzeit von dreieinhalb Wochen knapp 78.000 Anträge für die Briefwahl.

Wo liegt das Problem?

In diesem Jahr kommt außerdem die Stichwahl um das Regionspräsidentenamt hinzu. Nach Angaben der Stadt wurden bis Dienstag insgesamt 110.588 Wahlunterlagen für die Bundestagswahl verschickt und noch einmal 97.586 für die Stichwahl. Darin enthalten sind die Stimmabgaben in den Briefwahlstellen im Rathaus und im Freizeitheim Vahrenwald. Dort wurden knapp 16.000 Wahlzettel für den Bundestag ausgefüllt und rund 4500 für die Stichwahl.

Menschen stehen vor dem Neuen Rathaus in Hannover zur Briefwahl an – hier vor der Kommunalwahl. Zur Regionsstichwahl und zur Bundestagswahl wurden allein hier mehr als 13.000-mal die Stimmen abgegeben. Eine weitere Briefwahlstelle gibt es im Freizeitheim in Vahrenwald. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Warum es in einzelnen Fällen zur Verzögerung bei der Zustellung kommt, bleibt offen. Für die Zustellung ist die Citipost zuständig, ein Unternehmen der Madsack Mediengruppe, zu der auch die HAZ gehört. Geschäftsführer Lars Rehmann betont: „Aus Sicht der Citipost haben wir keine Probleme bei der Briefwahlzustellung.“ Die Zahlen seien enorm, Beschwerden lägen „im Promillebereich“.

CDU verlangt Aufklärung

Ob es nach der Kommunalwahl zu einer nennenswerten Zahl von Wahleinsprüchen wegen ausgebliebener Briefwahlunterlagen gekommen ist, konnte Stadtsprecher Dix noch nicht sagen. Das Wahlergebnis werde voraussichtlich am Donnerstag nach der Wahl festgestellt und Anfang Oktober in den Tageszeitungen bekannt gemacht. Danach könne zwei Wochen lang Einspruch erhoben werden. Erst danach seien Aussagen über Wahleinsprüche möglich.

Die CDU fordert die Stadtverwaltung auf, die Fehler bei der Briefwahl aufzuklären. „Wir wollen wissen: Wie viele Beschwerden sind bei der Stadt eingegangen, wie viele Unterlagen sind nicht zugestellt worden?“, fragt der künftige CDU-Fraktionschef Felix Semper. Die Ratspolitik erwarte eine lückenlose Schadensanalyse der Stadt.

Von Karl Doeleke und Andreas Schinkel