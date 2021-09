Hannover

Fehlendes WLAN, stinkende Schultoiletten, Lernen im Container – etliche Schulen in Hannover müssen dringend modernisiert und umgebaut werden. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten. Dabei kommen jene Parteien zu Wort, die bereits im Rat vertreten sind und sich noch einmal zur Wahl stellen.

Darum geht es:

In vielen Schulen Hannovers gehen Kinder nicht gerne auf die Toilette, weil die Sanitärräume schlecht riechen und veraltet sind. Auch hapert es an der digitalen Ausstattung von Schulen, etwa am drahtlosen Internetzugang (WLAN). Zudem platzen viele Schulen aus allen Nähten, sodass auf den Schulhöfen Unterrichts-Container aufgestellt werden müssen. Auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder wächst. Da es inzwischen Rechtsansprüche auf Kita-Plätze gibt, ist die Stadt in der Pflicht, genügend Krippen und Kitas zu schaffen.

Was steckt dahinter?

Jahrzehntelang hat sich die Stadt Hannover wenig um die Instandhaltung ihrer Gebäude bekümmert. Das rächt sich jetzt. Etliche Gebäude, darunter auch die Schulen, müssen komplett saniert oder sogar abgerissen und neu errichtet werden. Das ist teuer und belastet den städtischen Haushalt. Hinzu kommt, dass die Baukosten in den vergangenen Jahren explodiert sind. Die Stadt hat zwar ein Investitionsprogramm aufgelegt, doch die nötigen Ausgaben verdoppeln sich nahezu. Zudem muss die Stadt komplizierte Regeln für die Vergabe von Bauaufträgen einhalten mit der Folge, dass selbst kleinere Vorhaben wie WC-Erneuerungen sehr lange dauern.

Das sagen die Parteien:

SPD: Die SPD will „jährlich 300 neue Krippen-und Kindergartenplätze in den nächsten fünf Jahren schaffen“, wie die Partei im Wahlprogramm verspricht. Die Schulsanierung soll gemäß dem Investitionsprogramm der Stadt fortgesetzt werden. Zudem will die SPD die digitale Ausstattung der Schulen voranbringen und für ein gesundes, qualitativ hochwertiges Schulessen sorgen.

CDU: Die CDU fordert, den Sanierungsstau an Schulen aufzulösen und die Erneuerung von Schultoiletten „unverzüglich“ zu beginnen, wie es im Wahlprogramm heißt. Zudem sollen Schulen besser gereinigt werden. Auch wünscht sich die CDU eine „Ausweitung des sozialpädagogischen Angebots“. Hannover brauche zudem mehr Krippen- und Kitaplätze.

Grüne: Die Grünen wünschen sich, dass Schulen „nach pädagogischen und ökologischen Kriterien geplant und gebaut werden“, wie es im Wahlprogramm heißt. Mahlzeiten in Schulen und Kitas sollen möglichst vor Ort zubereitet werden, zudem wollen die Grünen den Anteil der biologisch erzeugten und regionalen Lebensmittel erhöhen.

FDP: Die FDP fordert in ihrem Programm, dass „wesentlich mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen bereitgestellt wird.“ Schulsanierungen und Neubauten müssten aufgrund der Corona-Pandemie strengeren Hygienebedingungen Rechnung tragen, meinen die Liberalen.

Linke: Die Linke wünscht sich eine „gute Kita- und Grundschulinfrastruktur“, wie es im Wahlprogramm heißt. Krippen und Kitas sollen gebührenfrei angeboten werden, ebenso das Mittagessen in Schulen und Kitas. Zudem fordert die Partei mehr Schulsozialarbeiter.

AfD: Die AfD will die Schulsanierung „als Verwaltungsaufgabe von höchster Priorität definieren“, wie die Partei in ihrem Programm schreibt. Ebenso wichtig ist der AfD die „Umsetzung eines tragfähigen Medien-und Digitalisierungskonzeptes an Schulen“. Zudem will die AfD den Bau von Gesamtschulen stoppen.

Hannoveraner: Die „Hannoveraner“ meinen in ihrem Programm, dass die Stadt „ein hinreichendes Angebot in Kindertagesstätten für die frühkindliche Betreuung, Erziehung und Bildung“ bereitstellen müsse. Zum Thema Schulsanierung ist keine Position zu finden.

Die Partei: Die Satirepartei merkt in ihrem Programm an, dass für Schulinhalte das Land zuständig sei, deshalb nenne man nur ein paar Schlagworte: „Digitalisierung, Mittagessen, das Beste für Ihre Kinder.“

Piraten: Die Piraten mahnen in ihrem aktuellen Programmentwurf, dass berufliche Bildung und Schule „nicht ausschließlich in die Großstadt verlagert werden“ dürfe. Die Partei plädiert für eine „dezentrale Infrastruktur“.

Von Andreas Schinkel