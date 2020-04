Kleefeld

Die Frage, welche Häuser für einen Stadtteil geschichtlich bedeutsam sind, können Historiker vermutlich schnell beantworten. Bauplaner brauchen dagegen zur Klärung entsprechender Sachverhalte zuweilen viel Zeit. So „prüft und ordnet“ das Bauamt bereits seit 2015 die „städtebaulichen Strukturen“ im östlichen Teil der Scheidestraße in Kleefeld, um verbindliche Regeln für typische Geschosshöhen und Dachformen im Straßenzug festzulegen. Hintergrund des sogenannten B-Plan-Verfahrens ist ein jahrzehntelanges Gezerre um drei brachliegende Grundstücke und zwei benachbarte sanierungsbedürftige Häuser, die das Lehrter Bauunternehmen Helma gern abreißen würde, um Platz für zwei Mehrfamilienhäuser zu schaffen.

Die Lehrter Firma ist nicht der einzige Interessent: Für den Abriss der beiden Häuser gibt es mittlerweile zwei Bauvoranfragen. „Damit nichts aus dem Ruder läuft“ hat der Bezirksrat auf Wunsch der Verwaltung jetzt einer verlängerten Veränderungssperre – Voraussetzung für die Ablehnung der Baugesuche – zugestimmt.

Schon länger ein Ärgernis

Für die Kleefelder ist der östliche Teil der Scheidestraße seit Langem ein Ärgernis, trotz der Straßensanierung vor vier Jahren. Nach dem Abriss von zwei alten Fachwerkhäusern, die in einem erbärmlichen Zustand waren, wurden die brachliegenden drei Grundstücke, die sich von der Scheidestraße 14, 16 und 18 bis hinüber zur Kirchröder Straße 103 erstrecken, 2014 von einem Investor erworben. Das noch gut erhaltene Haus an der Kirchröder Straße 103, in dem die Deutsche Bank Mieter war, wurde modernisiert. Die Ladenräume im Erdgeschoss werden seit Monaten von einem Hörgeräteunternehmen renoviert. Ein Schild im Schaufenster verspricht zwar „Opening soon“, aber die Eröffnung lässt auf sich warten.

Baubeginn nicht absehbar

Mit dem geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Arztpraxen auf dem dahinterliegenden Grundstück an der Scheidestraße wurde dagegen bis heute nicht begonnen – trotz Baugenehmigung. Dort möchte das Lehrter Bauunternehmen Helma seine Pläne auf die Nachbargrundstücke Scheidestraße 20 und 22 ausweiten und die dort stehenden Gebäude abreißen. „Eine komplette Bebauung macht wirtschaftlich und städtebaulich am meisten Sinn“, erklärt ein Sprecher von Helma auf Anfrage. Man sei mit dem Bauamt in Kontakt. Das Problem ist allerdings, dass keines dieser beiden Häuser bisher Helma gehört – und der „vollständige Erwerb“ derzeit wohl nicht möglich ist. Ein Baubeginn ist also noch nicht absehbar.

Konkurrent ist schneller

Vielmehr ist das Haus Nummer 20 kürzlich vom Eigentümer überraschend an ein hannoversches Gastronomie- und Immobilienunternehmen verkauft worden. Der neue Besitzer bestätigt auf Anfrage, dass man wohl schneller als die Mitbewerber gewesen sei. Das Haus werde nun komplett im Innern saniert und nicht abgerissen. Im April schon soll das zypriotische Restaurant Tanara im Erdgeschoss neu eröffnen.

Horrende Preisvorstellungen

Im Bezirksrat äußerten alle Fraktionen ihren Unwillen über das „ Problemgrundstück“. Auch Kleefeld brauche dringend neuen Wohnraum, sagte CDU-Fraktionschef Maximilian Oppelt. Stadtplanerin Constanze Baron bestätigte, dass die Stadt zwischenzeitlich sogar versucht habe, selbst Eigentümerin zu werden. „Das ist dann aber an den horrenden Preisvorstellungen der Eigentümer gescheitert.“

Eine Baulücke klafft auch auf der gegenüberliegenden Seite an der Scheidestraße. Vor ein paar Monaten wurde das Haus Nummer 29 abgerissen, da es durchfeuchtet und dringend sanierungsbedürftig war. Nach Angaben der Stadt entstehen in einem Neubau mehr Wohnungen als zuvor. Das Eckhaus ein paar Meter weiter, aus dem sich Ende 2019 mit Bacher (früher Schmelz) eines der ältesten Reformhäuser in Hannover verabschiedete, wird renoviert. Es gibt sogar einen neuen Mieter für den Laden – ein Blumengeschäft.

