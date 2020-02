Hannover

Es ist zwar kein rasantes Wachstum, aber es wird spürbar sein, vor allem auf dem Wohnungsmarkt: Erstmals seit 2014 haben Stadt und Region eine neue Bevölkerungsprognose aufgelegt. Sie sieht ein Plus von fast 30.000 Menschen bis 2030 in der gesamten Region Hannover vor. In der Stadt soll die Bevölkerungszahl um 2,8 Prozent steigen (plus 15.400), im Umland um 2,2 Prozent (plus 13.700).

Die Statistiker sprechen von einem „moderaten Wachstum“. Für ihre Prognose haben sie die Geburten- und Sterbezahlen von 2015 bis 2018 zugrundegelegt sowie die Wanderungszahlen von 2010 bis 2012 und von 2016 bis 2018. Das Ausnahmejahr 2015, in dem viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wurde nicht berücksichtigt, um die Zahlen nicht zu verfälschen.

Zuwanderung von 52.000 Menschen erwartet

Insgesamt rechnen die Statistiker mit einer Zuwanderung von 52.000 Menschen – sie kommen zum kleinen Teil international, vor allem aber aus Europa und dem Rest Deutschlands. Zugleich erwarten sie, dass rechnerisch 22.900 Menschen mehr sterben als geboren werden. Daraus ergibt sich das Gesamtwachstum von 29.100 zusätzlichen Regionsbewohnern.

Menschen ziehen ins Umland

Weil das Umland stark überaltert ist, ist die Differenz zwischen Geburten- und Sterbezahl dort besonders hoch (21.700), in Hannover beträgt sie nur 1200.

Allerdings gehen die Datensammler davon aus, dass im Saldo 18.600 Menschen von der Stadt ins Umland ziehen – vor allem, weil sie in der Großstadt keine Wohnungen finden.

Die Städte wachsen unterschiedlich – und Neustadt schrumpft

Im Umland wachsen Gehrden (+4,9 %), Pattensen (+4,2 %) und Seelze (+4,1 %) prozentual am stärksten. In absoluten Zahlen sind es die Städte Hannover (+15.400) und Langenhagen (+2100) sowie Seelze und Ronnenberg (+2100). Nur für Neustadt am Rübenberge (-1,5 %) wird wegen der starken Überalterung ein Schrumpfen der Bevölkerungszahl erwartet.

In Hannovers Stadtgebiet wird ein starkes Wachstum vor allem für die Stadtteile Limmer (+34,1 %, +2300 Menschen) und Bemerode (+23,3 %, +4700 Menschen) erwartet. Das liegt daran, dass dort die größten Neubaugebiete entstehen.

Die gesamte Prognose kann bei der Stadt und der Region Hannover im Internet heruntergeladen werden.

Von Conrad von Meding